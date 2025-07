La legge di Lidia Poet, cosa succede nella terza stagione della serie e quando esce su Netflix La serie La legge di Lidia Poet tornerà su Netflix nel 2026 con l'ultima stagione: le anticipazioni

Dopo due stagioni, la serie La legge di Lidia Poet si avvia al gran finale. Le riprese della terza e conclusiva stagione della serie targata Netflix sono giunte al termine, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso il debutto degli episodi finali, previsto per il 2026. Intanto le prime immagini ufficiali del nuovo e ultimo capitolo ci permettono di svelare qualche anticipazione: cosa ci dobbiamo aspettare e quando sarà possibile vederla in streaming?

La legge di Lidia Poet 3, trama e quando esce su Netflix

A vestire i panni di Lidia Poet sarà ancora una volta Matilda De Angelis. In questa terza stagione, Lidia si troverà ad affrontare un caso particolarmente difficile. La sua più fidata amica, Grazia Fontana (interpretata da Liliana Bottone), è accusata dell’omicidio del marito. Lidia è certa che si tratti di un atto compiuto per legittima difesa, ma per dimostrarlo dovrà sfidare un tribunale dominato da uomini e una mentalità collettiva che mette costantemente in discussione la verità raccontata dalle donne.

A rendere tutto più complesso il fatto che il pubblico ministero che si occupa del caso è Fourneau, l’uomo con il quale Lidia si sta frequentando anche se non ha intenzione di rendere pubblica la relazione. Nel frattempo, il fratello di Lidia, Enrico, ormai parlamentare, si batte in aula per far approvare una legge che potrebbe restituirle il diritto di esercitare la professione forense. In questo scenario, farà ritorno anche Jacopo con la nuova compagna. Sceglierà di restare in città per occuparsi della cronaca giudiziaria del processo più discusso e seguito del tempo, che vedrà Lidia e Fourneau schierati l’uno contro l’altra in aula. La sua presenza potrebbe però riaccendere in Lidia un sentimento mai sopito.

Il cast e le new entry de La legge di Lidia Poet 3

Nel cast ritroviamo Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, affiancata da Eduardo Scarpetta, che interpreta il giornalista Jacobo Barberis, e Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau. Pier Luigi Pasino veste nuovamente i panni di Enrico Poët, mentre Sara Lazzaro interpreta Teresa Barberis, sua moglie, e Sinéad Thornhill torna nel ruolo di Marianna, la loro figlia. Nella terza e ultima stagione fanno il loro ingresso due nuovi volti: Liliana Bottone, che interpreta Grazia Fontana, e Ninni Bruschetta, nel ruolo del Procuratore del Re Cantamessa.

A dirigere la serie Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si è aggiunto anche Jacopo Bonvicini.

