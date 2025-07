Raoul Bova ha una fidanzata di copertura: il segreto inconfessabile Cortellesi e Bova raccontano la storai di una brillante architetta e un affascinante uomo che l'aiuterà a tessera una rete di inganni a fin di bene.

Paola Cortellesi è Serena Bruno, un’architetta talentuosa costretta a nascondere il proprio curriculum per lavorare in Italia, dove il suo essere donna sembra penalizzarla. A Roma incontra Francesco, interpretato da Raoul Bova, un uomo affascinante, sensibile e gay. Tra i due nasce una profonda amicizia, ma anche una serie di equivoci quando Serena comincia a spacciarsi per la sua compagna agli occhi degli altri, per proteggere l’orientamento sessuale di lui. Lui si finge lei a lavoro, perché altrimenti non viene presa sufficientemente sul serio. La loro "relazione di copertura" li porta a situazioni paradossali, ma anche a una riflessione più profonda su pregiudizi, ruoli e desideri inconfessati.

Scusate se esisto! va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21.30.

