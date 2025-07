L’estate nei tuoi occhi, la storia continua con uno spin-off: il futuro della serie di Prime Video La celebre serie TV L’estate nei tuoi occhi di Prime Video potrebbe presto avere uno spin-off: ecco le prime indiscrezioni dagli addetti ai lavori

Con l’uscita della stagione 3 di L’estate nei tuoi occhi su Prime Video, i fan si chiedono che futuro avrà la serie TV e se le storie dei suoi protagonisti continueranno o sarà un addio definitivo. Le notizie, in questo senso, sono più che positive, perché L’estate nei tuoi occhi potrebbe avere presto uno spin-off.

L’estate nei tuoi occhi avrà uno spin-off (?): grandi novità per la serie di Prime Video

A darne un indizio importante è stato Vernon Sanders, responsabile della sezione televisiva di Amazon MGM Studios, in un’intervista rilasciata a Variety nella quale ha sottolineato l’importanza di puntare su contenuti inizialmente considerati solo per un determinato tipo di pubblico, in questo caso YA, che stanno però avendo impatto anche su telespettatori adulti e di altre età.

"Penso che in generale, quando parliamo di serie per ragazzi, ci riferiamo a show che ruotano attorno a personaggi di una certa fascia d’età", ha detto Sanders. "Ma come vediamo con L’estate nei tuoi occhi, c’è una trama completa e personaggi ricchi di significato… È una storia intergenerazionale, quindi le persone possono ritrovarsi". Motivazioni che spiegano, dunque, la volontà di Amazon di adottare una strategia simile a quella adottata da Netflix con Tutte le volte che ho scritto ti amo, saga di film che ha dato poi vita allo spin-off XO, Kitty.

Lo spin-off dipenderà dalla scrittrice del romanzo

Non è chiaro su chi potrebbe svilupparsi lo spin-off della serie TV, tuttavia Sanders, nel corso dell’intervista, ha spiegato che tutto dipenderà da Jenny Han, che è l’autrice del libro da cui è tratto lo show di Prime Video. Un dettaglio che sarà più chiaro solo quando tutta la serie sarà rilasciata sulla piattaforma streaming: "Han ha sempre saputo fin dall’inizio come voleva sviluppare questa storia, quindi ci siamo concentrati su questo – ha rivelato Sanders, annunciando che la scrittrice – Ha nuove idee che non vede l’ora di realizzare. Quindi, qualunque cosa voglia fare Jenny, noi vogliamo farla con lei."

