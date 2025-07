Stasera in tv (31 luglio): l'addio di Temptation Island e Raoul Bova sbarca su Rai 1 (dopo le polemiche) I programmi top da vedere in tv giovedì 31 luglio 2025: su Rai 1 c'è Paola Cortellesi, mentre su Canale 5 prosegue Temptation Island.

A cosa assisteremo questo giovedì 31 luglio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata. Ecco cosa spettarsi.

Stasera in tv (31 luglio), cosa vedere: Scusate se esisto su Rai 1 contro Temptation Island

Giovedì 31 luglio 2025 c’è un unico programma sulla copertina del prime time televisivo ed è Temptation Island, che va in onda su Canale 5 per la terza serata consecutiva. Dopo aver tenuto incollati davanti allo schermo milioni di spettatori per sette puntate tra confronti infuocati, gelosie esplosive e tentazioni sempre più difficili da gestire, stasera conosceremo quale è stato il destino delle coppie che hanno partecipato un mese dopo la fine del reality. Anche stavolta, Bisciglia è destinato a travolgere tutta la concorrenza con un botto di share che chiuderà una delle edizioni più viste della storia del programma. Dall’altra parte, Rai 1 prova a limitare i danni puntando su una commedia italiana amatissima, Scusate se esisto!. Una storia divertente e attuale, che mescola ironia, architettura e questioni di genere. Il classico film che si guarda volentieri. I due protagonisti sono Paola Cortellesi e Raoul Bova, quest’ultimo finito al centro della bufera mediatica in questi giorni a causa di alcuni audio divulgati da Corona che riguarderebbero un presunto tradimento dell’attore ai danni della compagna Rocio.

Su Rai 2, invece, l’atmosfera cambia del tutto con un nuovo episodio di Delitti in paradiso, la serie gialla ambientata tra le spiagge caraibiche che riesce a combinare omicidi e paesaggi da sogno. Un giallo che non stressa mai. Rai 3 propone invece il film Il piccolo inquilino, una commedia francese dai toni delicati, centrata su una gravidanza inaspettata che stravolge la vita di una donna e della sua famiglia. Per chi ha voglia di azione vera, Italia 1 non delude con World War Z, il blockbuster con Brad Pitt alle prese con un’epidemia mondiale e zombie velocissimi. Il film è un concentrato di tensione, spettacolare e adrenalina. Su Rete 4, invece, si resta in ambito crime con La preda perfetta, un thriller cupo con Liam Neeson nei panni di un investigatore tormentato: meno esplosivo ma più cupo e solido, per chi cerca qualcosa di più noir.

E per chi vuole uscire dal circuito dei soliti canali, ci sono anche alcune chicche da non sottovalutare. Su Iris va in onda Civiltà perduta, un racconto epico e affascinante ispirato a una storia vera, con l’esploratore Percy Fawcett alla ricerca di una città perduta in Amazzonia. Su 20 arriva The Equalizer, con un Denzel Washington glaciale e spietato, che mette a tacere i cattivi con precisione chirurgica. Su La 5, invece, spazio al romanticismo con Inga Lindstrom – Cuore rubato, una di quelle storie d’amore tutte paesaggi incantati e sguardi rubati, perfetta per una serata più tranquilla.

