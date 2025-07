Lunetta Savino, la Rai conferma (e rivoluziona) la sua serie più amata: Libera 2 sarà diversa. Perché Confermata la seconda stagione di una delle fiction più amate di sempre che, per l’occasione, vedrà grandi e importanti cambiamenti: scopriamo di più.

La prima stagione della fiction Libera, con l’attrice Lunetta Savino come protagonista nei panni dell’inflessibile giudice Libera Orlando, ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Dopo mesi di attesa e moltissime richieste, la Rai ha quindi deciso di riconfermare la serie per una seconda stagione, le cui riprese partiranno proprio alla fine di quest’anno. Ad annunciare l’arrivo di Libera 2 è stata proprio Lunetta Savino attraverso i social, e la notizia è stata presa subito con grandissimo entusiasmo da parte dei tantissimi fan della serie. In molti ora si chiedono su cosa verterà questa seconda stagione che, dopo la chiusura del mistero centrale della prima stagione, non potrà che prevedere grandi cambiamenti e nuove sorprese: scopriamo di più.

Lunetta Savino, Libera 2 svolta (ma sarà diversa)

Ebbene sì, molto presto l’amatissima Lunetta Savino tornerà a vestire i panni della giudice Libera Orlando nella fiction Rai Libera 2. Nella prima stagione, abbiamo assistito all’evoluzione e alla conclusione di un grande mistero: la scomparsa di Bianca, figlia della protagonista. Un enigma sul quale è stata costruita l’intera struttura della prima stagione e che, con l’ultima puntata, si è definitivamente chiuso.

La seconda stagione non potrà dunque che ripartire da nuove basi e nuove strutture, con una Libera Orlando che tornerà ad essere una giudice a tempo pieno e arriverà di conseguenza a scontrarsi con altri casi che catalizzeranno la sua attenzione (e ovviamente quella dei telespettatori). La nuova stagione sarà dunque molto diversa dalla prima, ma ugualmente coinvolgente e dal sapore legal drama ancora più potenziato dal racconto del sistema giudiziario visto dal suo interno.

Le dinamiche da poter mettere in campo sono molte, a partire dai molteplici casi di puntata, da un eventuale cold case legato alla città di Trieste, fino al rapporto tra Libera e la nipote Clara e a un’ulteriore evoluzione della protagonista stessa. Sicuramente, Libera si ritroverà a dover fare nuove scelte molto difficili, forse proprio ai limiti della legalità, ma non potrà che essere la giustizia ad avere sempre e comunque la meglio.

Libera 2, chi vedremo nel cast

Al centro dell’amata serie troveremo ovviamente Libera, nuovamente interpretata dalla bravissima Lunetta Savino. Accanto a lei, nel cast, ritroveremo poi anche l’imprevedibile Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, e la nipote Clara interpretata da Daisy Pieropan. Non vi sono invece certezze sugli altri membri del cast, tra cui Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran e Monica Dugo, ma è molto probabile che anche questi ultimi possano essere riconfermati.

