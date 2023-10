Pechino Express, ufficializzati cast e conduttori: via Enzo Miccio, ecco chi lo sostituirà Tanti cambiamenti nella prossima stagione dell'adventure reality più amato d'Italia, dal numero di coppie in gara, ai volti che condurranno il programma

Grande fermento in casa Sky. L’edizione di Pechino Express 2024 è ufficialmente in lavorazione, dopo l’annuncio delle 8 coppie che si sfideranno per la vittoria in questa nuova stagione del talent. Ora abbiano anche maggiori informazioni sul percorso che dovranno affrontare, e su alcuni nuovi volti che guideranno la loro avventura. Avete capito bene, ci saranno delle sostituzioni nella conduzione dello show. Andiamo quindi a fare una panoramica di tutte le novità del reality d’avventura più visto in Italia. La nuova stagione, prodotta come sempre da Banijay Italia, tornerà in onda nella primavera del 2024 su Sky, e come sempre anche in streaming su NOW. Dovremo quindi attendere un po’ per vedere i nuovi episodi, ma non dubitiamo che qualcosa emerga già in fase di riprese. Si tratta della terza edizione in onda da casa Sky, mentre è addirittura l’undicesima dal suo lontano debutto in Italia grazie a Rai 2.

I conduttori e le location

Il percorso della prossima edizione è chiamato La Rotta del Dragone e parte delle risaie del Vietnam del Nord, per poi toccare la natura magica e città ricche di spiritualità del Laos, fino ad arrivare ai templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Vedremo anche un nuovo duo alla conduzione, composto dallo storico conduttore del programma Costantino Della Gherardesca, accompagnato da Fru dei The Jackal, già concorrente nel 2022 e ora promosso a Inviato speciale, sostituendo quindi Enzo Miccio.

Tutti i concorrenti

In questa stagione troviamo sedici concorrenti, per un totale di 8 coppie, a contendersi la vittoria a Pechino Express 2024. Rispetto allo scorso anno si è quindi deciso di optare per una coppia in meno a sfidarsi nel percorrere la già iconica Rotta del Dragone. Che questo comporti la rimozione del solito episodio senza eliminazioni? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Di seguito vediamo quindi le coppie e i relativi legami che regolano i vari duetti:

Fabio ed Eleonora Caressa (Il telecronista porta quindi nel programma sua figlia);

(Il telecronista porta quindi nel programma sua figlia); Damiano e Massimiliano Carrara (In questo caso il pasticciere gioca con il fratello);

(In questo caso il pasticciere gioca con il fratello); Artem e Antonio Orefice (I due sono molto amici, oltre che colleghi in Mare Fuori);

(I due sono molto amici, oltre che colleghi in Mare Fuori); Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (Sono marito e moglie);

(Sono marito e moglie); Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (Anche nel loro caso si tratta di amici e colleghi);

(Anche nel loro caso si tratta di amici e colleghi); Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (Entrambi grandi volti dello sport italiano);

(Entrambi grandi volti dello sport italiano); Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Tra loro da sempre grandi amiche);

(Tra loro da sempre grandi amiche); Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Anche questo due presenta due amiche di lunga data);

