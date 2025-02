Mediaset, guai di primavera: Myrta Merlino ‘sparisce’ (tra i mugugni) e Veronica Gentili spacca l’Isola dei Famosi Cresce il malcontento, a Cologno Monzese, per l'assenza prolungata della conduttrice di Pomeriggio 5. Mentre l'ex de Le Iene non sembra convincere del tutto Banijay.

Filtrano indiscrezioni pesanti, in casa Mediaset. Secondo una soffiata di Dagospia, la conduttrice Myrta Merlino avrebbe suscitato parecchi malumori per la scelta di prolungare le sue ferie. Troppi giorni di assenza, che avrebbero indispettito i vertici (complicando ulteriormente la posizione interna della presentatrice). Intanto, pare che una decisione sia stata presa sulla conduzione de L’Isola dei Famosi. Niente Signorini ma spazio a Veronica Gentili, che però non sarebbe graditissima alla società di produzione che si occupa del reality. Vediamo tutti i dettagli e le ultime indiscrezioni qui sotto.

Mediaset, guai di primavera per Myrta Merlino

Le prime voci primaverili, che arrivano da Dagospia questa mattina, mettono decisamente in cattiva luce la conduttrice Myrta Merlino. È il giornalista Giuseppe Candela a fare presente, infatti, che il volto di Pomeriggio 5 sarebbe ai ferri corti con i piani alti di Mediaset, stavolta per una ragione ben precisa. Le assenze della Merlino continuano ad accumularsi, mentre la pazienza di chi comanda sembra agli sgoccioli.

In particolare, Myrta Merlino avrebbe chiesto "con grande anticipo la possibilità di assentarsi per due giorni a marzo (per ragioni personali) e dieci giorni ad aprile (precisamente dal 18 al 27 aprile) godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile". Le ferie aggiuntive, continua Dagospia, sarebbero state concesse (seppur controvoglia) alla dipendente del Biscione. Ma l’impressione è che non ci sia più molto margine di manovra. Se poi contiamo che Pomeriggio 5, nelle mani di Myrta, non ha fatto esattamente faville, è evidente che il futuro della conduttrice si fa ancora più scuro.

La scelta di Veronica Gentili per L’Isola dei Famosi

Altro discorso è quello che riguarda Veronica Gentili. Dopo indiscrezioni (già smentite) su una conduzione dell’Isola affidata a Signorini, è il nome della giornalista ad aver preso quota in questi giorni. Pare insomma che Mediaset abbia deciso di affidare all’ex conduttrice de Le Iene questa ‘patata bollente’. E non c’è bisogno di ricordare il flop di Luxuria, l’anno scorso, per capire quanto sarà in salita la strada per la (pur) brava conduttrice del Biscione.

Anche per questo, non stupiscono più di tanto i dubbi che Dagospia attribuisce alla società di produzione Banijay, quella che si occupa di mettere in piedi (e far funzionare alla perfezione) l’oliato meccanismo de L’Isola dei Famosi. Sembra infatti che i produttori abbiano avanzato perplessità sulla figura di Gentili. Non sappiamo altro, al momento. Ma è possibile che sia già in corso un braccio di ferro tra Banijay e Mediaset.

