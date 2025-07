Özge Özpirinççi, chi è ‘Bahar’ di La forza di una donna: età, serie tv e il marito famoso Scopriamo di più sull’attrice turca protagonista della soap che ha conquistato gli spettatori italiani: dalla vita privata alla carriera di successo.

Negli ultimi anni, le serie televisive turche hanno letteralmente conquistato i telespettatori italiani con le loro storie intricate, i drammi familiari, gli amori complicati e il racconto di una cultura apparentemente molto lontana da quella italiana. Allo stesso tempo, anche i loro protagonisti hanno iniziato a fare breccia nel cuore dei fan, proprio come sta accadendo per Özge Özpirinççi, l’attrice protagonista dell’amata serie La forza di una donna. Scopriamo di più su di lei, dalla vita privata alla carriera di grande successo.

Chi è Özge Özpirinççi, ‘Bahar’ nella serie La forza di una donna

Özge Özpirinççi, che interpreta Bahar Ceşmeli, protagonista dell’amata serie di Canale 5 La forza di una donna, è un’attrice turca classe 1986 e originaria di Istanbul. Mentre frequentava le scuole superiori, Özge ha trascorso un periodo negli Stati Uniti per un programma di scambio di studenti, ed è poi tornata ad Istanbul per concludere gli studi laureandosi al dipartimento di Scienze gestionali.

Özge ha poi deciso, proprio come suo fratello Emre, di intraprendere la carriera attoriale e la sua prima apparizione in una serie tv è avvenuta nel 2008 in Cesaretin Var mı Aşka. Da quel momento Özge ha ottenuto una grande popolarità e la sua carriera come attrice è cresciuta sempre di più, senza contare anche tutte le esperienze come doppiatrice e produttrice. Nel 2017 è stata scelta per interpretare Bahar Ceşmeli, protagonista della serie turca La forza di una donna che, arrivata in Italina nel 2025, ha ottenuto subito un grandissimo successo.

La serie, in onda per tutta l’estate 2025 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity, racconta la storia di una donna e madre molto coraggiosa, con una vita che le riserva sfide molto difficili. Dopo tante sofferenze, Bahar ritrova finalmente la felicità con Sarp, ma dopo qualche anno l’uomo scompare misteriosamente, lasciandola sola con due figli piccoli, Nisan e Doruk, ad affrontare le difficoltà della vita. Un progetto televisivo che ha conquistato tutti fin dal primo episodio.

Özge Özpirinççi, la vita privata dell’attrice

In merito alla vita privata di Özge Özpirinççi sappiamo che nel 2013 è stata fidanzata con il collega Engin Altan Düzyatan, ma che la loro relazione è poi giunta al termine. L’anno successivo ha intrapreso una storia d’amore con l’attore turco Burak Yamantürk, particolarmente noto anche in Italia per aver interpretato il ruolo di Kenan Soykan nella serie tv Come sorelle. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze e l’anno successivo è nata la loro prima figlia, Mercan.

