Sweet Revenge, la serie turca più divertente e romantica di sempre: di cosa parla e dove vederla Dopo la grande collezione di Mediaset, le serie turche approdano anche su un’altra piattaforma con il giusto mix di commedia romantica e ironia.

Negli ultimi anni, le serie tv turche hanno letteralmente conquistato il cuore degli italiani. E, se in questo Mediaset e Canale 5 risultano praticamente imbattibili, con alcuni dei titoli più amati che raccontano forti drammi familiari, amori tormentati e terribili segreti, anche Prime Video ha però in serbo una serie veramente interessante e perfetta per l’estate. Si tratta di Sweet Revenge, una serie tv turca romantica e comica del 2016 che mescola con leggerezza elementi della commedia sentimentale e del dramma. Una produzione semplice ma coinvolgente, adatta a chi ama le storie d’amore con un pizzico di ironia e una buona dose di destino: scopriamo di più.

Sweet Revenge, di cosa parla la serie turca

La storia raccontata in Sweet Revenge ruota attorno a Pelin, una giovane donna molto bella, elegante e piuttosto vanitosa, la cui vita sembra perfetta, almeno in apparenza. Tuttavia, il giorno del suo matrimonio, il futuro marito la lascia all’altare senza alcuna spiegazione. Pelin è distrutta e inizia a credere di essere perseguitata dalla sfortuna in amore. Su consiglio di una donna misteriosa, inizia a riflettere sul proprio passato e si convince che la causa delle sue disgrazie sentimentali sia legata a un torto fatto anni prima a un ragazzo timido e impacciato che si era dichiarato a lei: Tankut.

Tankut, anni dopo, è diventato un uomo completamente diverso: affascinante, sicuro di sé e… uno chef di successo con un ristorante alla moda. Quando Pelin lo rintraccia per chiedergli perdono, lui capisce di avere finalmente la possibilità di vendicarsi. Ma la vendetta che ha in mente non è violenta, né crudele. È una vendetta dolce, elegante e piena di situazioni esilaranti. Con il tempo, i confini tra vendetta e sentimento iniziano a sfumarsi sempre di più. Tra litigi, incomprensioni e irresistibile attrazione, Pelin e Tankut si ritrovano sempre più coinvolti l’uno nella vita dell’altra.

Dove vedere la serie Sweet Revenge

La serie tv turca Sweet Revenge è disponibile su Prime Video e si compone di una sola stagione con 30 episodi. Una storia perfetta per chi desidera rilassarsi davanti al televisore e godere della chimica tra gli attori protagonisti, Leyla Lydia Tuğutlu (Pelin) e Furkan Andıç (Tankut). I dialoghi sono frizzanti, le dinamiche tra i personaggi secondari ben sviluppate, e non mancano momenti di tenerezza alternati a quelli più comici. E tutto questo riuscendo anche a toccare temi più profondi come la crescita personale, l’orgoglio, il karma e la trasformazione interiore. Insomma, la serie perfetta per l’estate.

