Ore 14 Sera, Milo Infante ancora al centro delle polemiche. I social si spaccano: "Occasione persa" Sul web il talk riceve critiche per la mancanza di un vero contraddittorio, ma c'è chi apprezza la conduzione.

Seppur in leggero calo rispetto alla prima puntata, Ore 14 Sera ha ottenuto ancora buoni ascolti. Ieri, giovedì 19 giugno, 2025, il secondo appuntamento con Milo Infante i suoi ospiti e i casi di cronaca più discussi, sono stati seguiti su Rai 2 da 969mila spettatori, pari all’8,6% di share contro l’8,3% e il 1 milione e 20mila spettatori della scorsa settimana (QUI il recap completo della puntata). Infante ha quinto tenuto botto dopo l’ottimo esordio riuscendo nell’impresa di battere gli altri programmi d’approfondimento della serata, Dritto e Rovescio su Rete 4 (8,4% di share) e Piazzapulita (5%).

A suscitare l’interesse del pubblico i terribili fatti di nera che hanno scosso il nostro Paese, come la morte di Liliana Resinovich o il giallo di Villa Pamphili, oltre alle nuove indagini sul Delitto di Garlasco, in cui 18 anni fa venne uccisa Chiara Poggi. Uno risultato negli ascolti più che dignitoso quindi per Infante, che già nella versione pomeridiana del talk godeva di successo, anche se sui social i commenti non sono tutti positivi.

I social criticano Ore 14 Sera, ma c’è chi lo ama: "Buona la conduzione"

Gli ascolti premiano anche la seconda puntata di Ore 14 Sera, il talk pomeridiano di Milo Infante che per 4 appuntamenti è in onda su Rai 2 al giovedì in versione prime time. Eppure, sui social sono tanti i telespettatori che hanno avuto da ridire, notando che nel programma manca un contradditorio, la presenza di legali (che ieri erano a Dritto e Rovescio), tutte cose che contribuiscono per il pubblico a rendere poco equilibrato l’ambiente in studio.

Su X, infatti, si legge: "Peggio per loro. Tempo al tempo e caleranno gli ascolti per trattare i casi a senso unico. Senza contraddittorio, nuovi sviluppi perché di questo si tratta. (…) Avevo stima di Milo Infante ma pazienza", "#ore14sera notte fonda, occasione persa. Peccato". A onor di cronaca, ovviamente, c’è anche chi ha apprezzato la conduzione di Infante e anche i nuovi ospiti come Salvo Sottile: "Buona la conduzione pacata di Milo Infante. No a Selvaggia Lucarelli (ha tolto punti alla puntata). Sì a Salvo Sottile".

