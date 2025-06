Ore 14 Sera, Milo Infante trasloca in prima serata (con Selvaggia Lucarelli): si parte da Garlasco, cosa vedremo Il talk show andrà in onda nel prime time di Rai 2 per un ciclo di quattro puntate speciali: tra gli ospiti anche Selvaggia Lucarelli, cosa vedremo

Ore 14 arriva in prima serata. Il talk show di Milo Infante, infatti, si prepara a sbarcare nel prime time per un ciclo di quattro appuntamenti speciali. Oggi giovedì 12 giugno 2025 andrà in onda la prima puntata del talk show, che terrà compagnia al pubblico di Rai 2 fino al prossimo 3 luglio. Per Infante si tratta di una grande occasione (anche in vista della prossima stagione) e si partirà dai temi più caldi nel mondo della cronaca nera e dell’attualità, con in studio tantissimi ospiti. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni.

Ore 14 approda in prima serata: le anticipazioni della puntata d’esordio

L’attesa è finita e Milo Infante è pronto a fare il suo debutto in prima serata. Oggi giovedì 12 giugno 2025, infatti, Ore 14 cambierà "pelle" (e orario) e diventerà Ore 14 Sera. L’appuntamento è nel prime time di Rai 2 per un breve ciclo di quattro puntate speciali si chiuderà dunque il prossimo 3 luglio. La seconda rete farà dunque nuovamente spazio all’approfondimento giornalistico sotto la guida di Infante, che tratterà i principali temi di cronaca nera e attualità tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Nella prima puntata di stasera si parlerà dunque del delitto di Garlasco e degli ultimi sviluppi della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ma non solo. Ci saranno aggiornamenti e novità anche sulla morte di Liliana Resinovich e soprattutto sull’omicidio di Pierina Paganelli, con la Procura di Rimini che ha chiesto il rinvio a giudizio di Louis Dassilva.

Ore 14 Sera, l’occasione d’oro di Milo Infante: i suoi ospiti

Il nuovo slot della prima serata del giovedì rappresenta per Ore 14 e Milo Infante una chance importantissima. Già forte degli (ottimi) ascolti registrati nell’ultima stagione nel daytime pomeridiano di Rai 2, infatti, il conduttore punta ad affermarsi anche e soprattutto in vista della prossima stagione, dove il raddoppio settimanale nel prime time potrebbe diventare un appuntamento fisso.

Al fianco di Infante, nello studio di Ore 14 Sera, non mancheranno tantissimi ospiti che si alterneranno nel corso delle varie puntate. Questa sera saranno presenti la giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime settimane via Instagram ha puntato più volte i riflettori sul Delitto di Garlasco, oltre a criticare le nuove indagini nel corso di una recente ospitata ad Accordi e Disaccordi sul Nove:

"La riapertura del caso è viziata dalla disinformazione. Le piste alternative a Stasi sono solo fumo negli occhi"

Stasera a Ore 14 ci saranno anche la criminologa Roberta Bruzzone, il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga, il direttore de La Presse Alessia Lautone e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Quando e dove vedere Ore 14 Sera in tv e streaming (giovedì 12 giugno 2025)

Ore 14 Sera va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming gratuito disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

