Terzo e penultimo appuntamento con Ore 14 Sera, la versione Prime time del talk di Milo Infante. Stasera, giovedì 26 giugno 2025, il giornalista torna su Rai 2 con tanti ospiti e gli aggiornamenti sui fatti di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese. Dopo il successo delle prime due puntate, oltre a quello che la trasmissione sta riscuotendo nel pomeriggio, si prevedono ottimi ascolti anche per stasera, nonostante sui social non tutti abbiamo apprezzato. Tante infatti le critiche da chi ha avvertito una mancanza di contradditorio in studio, ma tanti anche coloro che hanno esultato per Infante in prima serata. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni di oggi.

Ore 14 Sera, anticipazioni e ospiti terza puntata (26 giugno)

In questa terza puntata di Ore 14 Sera, la penultima di questa stagione, Milo Infante ripercorrerà con i suoi ospiti l’attualità e i casi di cronaca più discussi di questi giorni. Dal delitto di Garlasco con le nuove indagini su tracce e impronte nella villetta di via Pascoli, in cui 18 anni fa venne ritrovata cadavere Chiara Poggi, e sul capello rinvenuto tra i reperti e di cui si cerca ora il dna nucleare, alle novità sul giallo di Villa Pamphili dove hanno perso la vita Anastasia Trofimova e la sua figlioletta Andromeda.

L’unico indagato per il loro omicidio è il californiano Francis Kaufmann, arrestato giorni fa in Grecia, ed è proprio dal tribunale di Larissa, che l’uomo ha risposto in collegamento video ai pm italiani: "Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Infante raccoglierà il testimone da Federica Sciarelli, che ieri sera a ‘Chi l’ha visto?" ha mostrato un’intervista commovente e inedita alla madre di Anastasia. Un puntata, quella di Ore 14 Sera, che si preannuncia ricca di dettagli e aggiornamenti ma che, seguendo le orme delle precedenti, potrebbe finire nuovamente nel mirino delle critiche social, di chi vorrebbe contradditori più netti e precisi nel programma.

Quando e dove vedere Ore 14 Sera in tv e streaming (giovedì 26 giugno 2025)

Ore 14 Sera va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming gratuito disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

