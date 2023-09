Ore 14, Milo Infante chiede la riduzione del programma: il motivo Il programma pomeridiano di Rai 2 rischia di essere accorciato: la richiesta arriva direttamente dal conduttore, che lamenta una mancanza di personale.

Gli ascolti sono in costante crescita, ma Ore 14 rischia di essere quasi dimezzato: il programma di approfondimento di Rai 2 condotto da Milo Infante, in onda ogni pomeriggio, potrebbe infatti subire un taglio drastico, passando dalla consueta ora e mezza ad appena 50 minuti. Ma cosa sta succedendo? Le ipotesi, diffuse in questi giorni da alcune fonti, sono diverse: scopriamo cosa accadrà al programma e quali sono le motivazioni.

Ore 14 si accorcia: un aiuto a Rai 1?

Già alcuni giorni fa, il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela aveva lanciato uno scoop tramite il suo profilo Twitter. "Voci di corridoio, si pensa a una riduzione di Ore 14 a 50/55 minuti. Gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? E’ un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cosa è successo? Si risolverà nei prossimi giorni? Vedremo", si legge nel post. Secondo una prima ipotesi, dunque, la riduzione di Ore 14 sarebbe legata a motivazioni editoriali: visti gli ascolti in costante crescita, il programma verrebbe accorciato per dare una mano a Caterina Balivo e il suo nuovo programma, La Volta Buona, che alla stessa ora su Rai 1 fatica ad affermarsi. Nei giorni scorsi, infatti, Milo Infante ha superato di gran lunga il 7% di share, avvicinandosi pericolosamente all’11-12% che Balivo ottiene quotidianamente. Che sia dunque una mossa per evitare il definitivo crollo del nuovo show pomeridiano della prima rete?

Le reali motivazioni

Se inizialmente la risposta poteva essere un sì, ora si sta diffondendo una diversa versione dei fatti. Secondo quando riportato da Davide Maggio, infatti, la richiesta di accorciare Ore 14 arriverebbe da Milo Infante in persona, e per una motivazione completamente diversa. Le notizie giunte nella giornata di oggi parlano infatti di una richiesta arrivata dal conduttore a causa della mancanza di personale, che renderebbe sempre più difficoltosa la realizzazione del programma. Attualmente la redazione sarebbe addirittura dimezzata, con quattro collaboratori al lavoro sulla trasmissione al posto degli otto che la componevano prima. Viene dunque sa chiedersi come sia possibile che un’azienda come la Rai, dotata di migliaia di dipendenti, non riesca a fornire il numero adatto di collaboratori a ciascun programma, tanto da spingere il conduttore a chiedere un accorciamento della propria trasmissione. In più, sempre secondo Davide Maggio, in casi come questo la Rai è solita operare una "ricognizione", ovvero la richiesta da parte dell’azienda ad un lavoratore di impegnarsi in un determinato programma. In questo caso ne sarebbero già state fatte due, ma sempre con esito negativo. Non è dunque ancora chiaro cosa stia succedendo dietro le quinte di Ore 14, con un Milo Infante alle prese con non poche difficoltà.

