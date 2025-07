Milo Infante chiude ore 14 (con frecciata): “Tanta roba per Rai 2”, la stoccata finale ai ‘rivali’ Il giornalista saluta il pubblico di Rai 2 con parole sentite e un ringraziamento che sembra celare anche un messaggio indiretto ai rivali di canale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ore 14 è andato in ferie. Ieri pomeriggio su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata stagionale del programma condotto da Milo Infante, che ha approfittato dei minuti finali per ringraziare pubblico, ospiti e squadra di lavoro, ma anche per lanciare una frecciata piuttosto evidente. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto il conduttore.

Milo Infante chiude Ore 14 con stoccata finale

Il conduttore, al termine della sua ultima puntata della stagione, non ha esitato a rivelare qualche dettaglio sul successo ottenuto: "Ore 14 finisce qui, riprendiamo l’8 settembre" ha detto, per poi aggiungere: "Questo piccolo programma è partito al 3,5% di share e quest’anno, con più di un punto in crescita rispetto all’anno scorso, è arrivato ad avere quasi un milione di spettatori al giorno, l’8.5 di share che per Rai 2 e per questa fascia è tanta roba, come dice qualcuno". Una chiusura ironica, certo, ma che non suona affatto casuale. E che sembra rivolta a chi, magari nei corridoi della rete, non aveva scommesso molto su Ore 14 quando è partito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una stagione da incorniciare

La media stagionale parla chiaro: 965mila spettatori al giorno e l’8,5% di share, numeri che per la fascia pomeridiana di Rai 2 sono più che positivi. Se si considera che il programma era partito anni fa con meno della metà, la crescita è netta. E Milo Infante lo sa bene. Non è uno che si sbilancia spesso in pubblico, ma stavolta non ha resistito alla tentazione di sottolinearlo, forse anche per legittimare il lavoro svolto, anche da tutti i suoi collaboratori, e blindare il futuro della trasmissione.

Ore 14: anche la versione serale convince

Non solo pomeriggio. Nelle scorse settimane, Ore 14 ha avuto anche una versione in prima serata: Ore 14 di sera, andata in onda per quattro giovedì consecutivi. Anche lì, ottimi risultati. Oltre l’8% di share e primo posto nella sfida dell’informazione del giovedì sera, come ha ricordato Infante nel suo discorso. "Ascolto si traduce anche in fiducia che ci avete concesso e rinnovato anche in quell’esperimento serale", ha detto, lasciando poi aperta la porta a un possibile ritorno: "In questo momento non lo sappiamo ma possiamo solo sperarlo".

Manca poco a settembre

Ora la linea passa al Giro d’Italia Donne e al Tour de France, ma Ore 14 tornerà ufficialmente l’8 settembre. E se Rai 2 dovesse decidere di riproporre anche la versione serale, i presupposti ci sono tutti. Gli ascolti, la fiducia del pubblico e, soprattutto, l’identità di un programma che in tre anni è riuscito a farsi spazio senza inseguire mode o polemiche. Con Milo Infante al timone, e con qualche frecciata ben piazzata qua e là, giusto per non passare inosservati.

Potrebbe interessarti anche