Diletta Leotta, Tapiro (e tensioni) dopo il ‘polverone’ sollevato da Eleonora Abbagnato. Cos'ha detto la conduttrice La presentatrice è stata raggiunta dall'inviato di Striscia Staffeli, in seguito alle dichiarazioni (con gelosia annessa) della moglie di Federico Balzaretti. Ecco i dettagli.

È toccato anche alla conduttrice Diletta Leotta, il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia. Questa sera vedremo l’episodio integrale, nella puntata in onda su Canale 5 alle 20.35. Ma intanto sappiamo che la Leotta è stata raggiunta dall’inviato Valerio Staffelli dopo le recenti dichiarazioni di Eleonora Abbagnato. L’étoile aveva infatti raccontato, durante la trasmissione Obbligo o Verità (Rai2) di Alessia Marcuzzi, di essere stata gelosa di Diletta quando il marito Federico Balzaretti lavorava con lei. ‘Colpa’ delle forme prorompenti dell’ex presentatrice Sky, che avrebbero messo in crisi Eleonora. Ma la Leotta ha saputo replicare con grazia, senza alimentare la polemica e rilanciando, anzi, con un invito alla coppia nel suo podcast personale. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Diletta Leotta, il Tapiro d’Oro per ‘colpa’ di Eleonora Abbagnato

Tutto è partito dall’ospitata di Eleonora Abbagnato nel programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. In quell’occasione, la ballerina aveva citato Diletta Leotta, en passant, ammettendo una certa gelosia. Dato che il marito Federico Balzaretti aveva collaborato su Dazn con la conduttrice. "Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza (Diletta Leotta, ndr) ero molto gelosa", aveva affermato la Abbagnato. Poi l’aggiunta maliziosa: "Lei gli metteva il cu*o in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo".

In seguito a queste dichiarazioni, l’inviato di Striscia Valerio Staffelli ha dunque intercettato a Milano Diletta Leotta. Regalandole un Tapiro d’Oro e la possibilità di replicare a modo suo. "La malizia sta negli occhi di chi guarda", ha quindi detto Diletta, "io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza". Insomma nessun senso di colpa (e ci mancherebbe). Né voglia di rifarsi sulla Abbagnato per le dichiarazioni tv. Perché dopotutto, a questo genere di gelosia Diletta Leotta dev’essersi abituata da tempo. E da molto tempo avrà imparato a fare ‘spallucce’ e passarci sopra.

La proposta di pace di Diletta ad Abbagnato e Balzaretti

Nell’estratto di Striscia, Diletta Leotta ha anche finito per tendere la mano alla coppia Abbagnato-Balzaretti. Invitandoli entrambi, appena sarà possibile, per una chiacchierata informale all’interno del suo podcast Mamma Dilettante. "Così creiamo una bella rete tra donne", ha spiegato a questo proposito la moglie di Karius. "Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista". Chissà se anche dall’altra parte, però, Eleonora Abbagnato avrà la stessa voglia di un confronto davanti alle telecamere con Diletta Leotta.

