'Obbligo o verità', Alessia Marcuzzi riappare su Rai 2 (con Selvaggia Lucarelli): cosa vedremo Dopo il flop di Boomerissima, stasera 24 marzo la conduttrice torna su Rai 2 con un nuovo show: ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e le info sul format.

Alessia Marcuzzi torna in Tv con un nuovo talk show. Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, la conduttrice si riprende la prima serata di Rai 2 con ‘Obbligo o verità‘, format francese (Action ou Vérité) prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia. Così, dopo il mezzo flop di ascolti di Boomerissima, Marcuzzi ci riprova cimentandosi con un talk ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta nella vita, e che stasera metterà alla prova anche gli ospiti in studio.

Nella prima puntata, infatti, a giocare ci sarà un parterre variegato dello showbiz: Asia Argento e la figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli, Salvo Sottile e Herbert Ballerina. Saranno loro i primi a dover fare i conti una una domanda scomoda a cui rispondere con sincerità o ad affrontare un obbligo, talvolta anche imbarazzante. Scopo del talk, mettere in luce a ogni appuntamento, aspetti inediti dei personaggi ospiti, così che possano rivelare al pubblico le parti più profonde della propria ancora sconosciute.

Obbligo o verità, anticipazioni e ospiti prima puntata (24 marzo)

Questa sera Alessia Marcuzzi debutta con ‘Obbligo o verità‘, il nuovo talk di Rai 2 i cui gli ospiti si dovranno confrontare con una serie di domande e prove, costruire ad hoc per loro. I primi personaggi a partecipare al nuovo format sono Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli, Salvo Sottile e Herbert Ballerina. Uno di loro, a sorteggio, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, fatta su misura per il malcapitato. Tra i momenti più attesi c’è il ‘Solo tu‘, gioco in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando gli aspetti più profondi della propria vita.

Dove e quando vedere il talk di Alessia Marcuzzi

Obbligo o verità va in onda su Rai 2 a partire da lunedì 24 marzo 2025. Il talkshow, inoltre, sarà visibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

