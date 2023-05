Nomine Rai: Lippi verso il ritorno, Fazio potrebbe restare Il nuovo ad Roberto Sergio è già al lavoro per scegliere la sua nuova squadra. Tra i nomi c'è anche quello del conduttore, assente dalla tv da molti anni.

Fonte: RaiPlay

Dopo le dimissioni di Carlo Fuortes, il Ministro dell’Economia ha ufficialmente proposto Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato della Rai. Nonostante manchi ancora l’ufficialità – che potrebbe arrivare in seguito al Consiglio dei Ministri di oggi – il nuovo dirigente è già al lavoro per le ormai famose nuove nomine. Tra i giornalisti, conduttori e dirigenti che vorrebbe portare nella "nuova Rai", uno dei nomi più inaspettati è quello di Claudio Lippi, assente dal piccolo schermo da ormai diversi anni.

Claudio Lippi vicino al ritorno in Rai

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il grande ritorno di Claudio Lippi in Rai sarebbe ormai cosa certa, anche se per il momento non è dato sapere quale potrebbe essere la sua collocazione nei palinsesti, né la rete in cui potrebbe riprendere servizio. In ogni caso, si tratta di ritorno importante per il conduttore, che non vediamo al timone di un programma addirittura dal 2012, quando ha co-condotto con Elisa Isoardi il talent show di Rai 1 Punto su di te. Dopo questa esperienza, Lippi è quasi completamente sparito dal mondo della televisione, a parte qualche rara occasione in cui è comparso in un ruolo diverso da quello di presentatore: è stato, per esempio, concorrente di Tale e Quale Show (dopo esserne stato giudice dal 2012 al 2015), o protagonista di una puntata di Techetechetè. La sua ultima apparizione risale a marzo 2023, quando è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi..A ruota libera. E, in quell’occasione, si è parlato molto di lui a causa di una frase razzista rivolta ad un ragazzo del pubblico.

Fabio Fazio potrebbe restare

In ogni caso, sembra che il nuovo ad Roberto Sergio sia sicuro di volere Claudio Lippi nuovamente in tv, e non ci resta che attendere per scoprire quale programma gli verrà affidato. Nel frattempo, si è parlato anche del destino di Fabio Fazio, da settimane ormai dato per uscente. Secondo gli ultimi aggiornamenti, invece, Che Tempo Che Fa potrebbe rimanere nei palinsesti Rai: il conduttore sarebbe in trattative con la nuova dirigenza, che potrebbe permettergli di continuare con la sua trasmissione a patto però di limitare gli ospiti politici e di dimezzare i costi di realizzazione, oltre che a dare una svolta al team di autori ritenuti troppo schierati a sinistra. Anche se, in questo caso, potrebbe essere invece lo stesso Fazio a non voler restare, considerando che tali condizioni cambierebbero radicalmente il programma.

Guida TV

UnoMattina Rai 1 09:05

UnoMattina Rai 1 09:05

UnoMattina Rai 1 09:05

UnoMattina Rai 1 09:05

UnoMattina Rai 1 09:05

UnoMattina Rai 1 09:05

Potrebbe interessarti anche