Francesca Michielin, guai con Alberto Angela: "Mi ha bloccata, ecco perché", poi arrivano le scuse Il racconto sul podcast Tintoria accende i social: il gesto goliardico della cantante non è piaciuto al celebre divulgatore, che ha reagito con un blocco su WhatsApp

Francesca Michielin ha fatto arrabbiare Alberto Angela, e a quanto pare non poco. Ospite del podcast Tintoria, la cantante ha raccontato di essere stata bloccata su WhatsApp dal noto divulgatore dopo aver postato una foto che lo ritraeva letteralmente stampato sulla sua coperta. Ecco cosa ha rivelato in esclusiva l’artista nel celebre programma audio.

Alberto Angela blocca su WhatsApp Francesca Michielin

"Mi avevano regalato per il compleanno una coperta con su stampata la faccia di Alberto Angela", ha iniziato a spiegare la cantante al conduttore del podcast. "Io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell’Eurovision. Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?'". A quanto pare, la foto e le battute successive non sono state gradite da Angela, che avrebbe smesso di rispondere ai messaggi di Francesca. "Ha smesso di rispondermi su WhatsApp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia…" ha raccontato, lasciando intendere chiaramente di essere stata bloccata dal celebre volto della Rai.

Le scuse pubbliche di Francesca Michielin e l’appello dei fan

Michielin, imbarazzata dalla situazione, ha chiarito di non aver mai voluto prendere in giro Angela. Anzi, si è detta dispiaciuta per l’accaduto: "In ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa… E basta". Anche i conduttori del podcast, Stefano Rapone e Daniele Tinti, hanno provato a sdrammatizzare: "Alberto perdonala!". Chissà se il divulgatore deciderà di replicare alle nuove scuse via podcast. Intanto anche sui social è partita una vera e propria campagna di mobilitazione, in tanti hanno rilanciato lo stesso messaggio: "Alberto, sblocca Francesca", facendolo diventare virale.

Il periodo d’oro per Francesca Michielin

Nel frattempo Francesca ha pubblicato il suo nuovo singolo FRANCESCA e si prepara a festeggiare i suoi 14 anni di carriera all’Arena di Verona. Una fase nuova dopo mesi difficili, segnati da problemi di salute e da una delusione d’amore raccontata nel brano Fango in Paradiso, portato a Sanremo 2025: "Il mio corpo è diventato qualcosa che non riconoscevo più. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto, non riuscivo più a cantare", ha detto a Verissimo. Ora però le cose sono cambiate: sta bene, e anche romanticamente si sta muovendo qualcosa: "In questa fase della mia vita è arrivato un amore. C’è una nuova felicità e forse è quello giusto". Il nome dell’uomo resta un mistero, ma per la cantante è un momento di vera esplosione.

