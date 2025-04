Ne vedremo delle belle, come hanno reagito le dive alla chiusura, Veronica Maya: "Se volevano Eva contro Eva lo dovevano dire prima" Dopo le dichiarazioni di Carlo Conti per la chiusura del programma arrivano anche le reazioni delle showgirl a questo stop imprevisto a opera della Rai.

È notizia di un paio di giorni fa la chiusura di Ne vedremo delle belle che una settimana prima di quanto previsto terminerà la sua messa in onda. Quello che prima era soltanto un rumor lanciato da Dagospia si è poi rivelato del tutto veritiero e confermato dallo stesso Carlo Conti per cui è mancato "il pepe" tra le protagoniste perché "la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco". Adesso è arrivata la reazione delle dive del programma di Rai 1.

Ne vedremo delle belle, parlano le protagoniste

La prima puntata di Ne vedremo delle belle di sabato 22 marzo aveva totalizzato 3 milioni di telespettatori, numeri che poi sono virati verso il basso. La trasmissione di Rai 1 d’altronde doveva scontrarsi con quella più che rodata di Amici di Maria De Filippi, show giunto alla sua fase finale e dunque ancora più interessante. Lo spettacolo delle dive doveva fermarsi prima di Pasqua per riandare in onda il sabato dopo ma è stato deciso che era inutile andare avanti visto come stava andando e quindi di chiuderlo prima. A SuperGuidaTv è intervenuta Valeria Marini che ha detto: "Sono d’accordo con la dichiarazione di ieri (7 aprile ndr) di Carlo Conti, è una decisione presa perché l’ultima puntata sarebbe andata in onda il sabato di Pasqua e quindi è stato chiesto di slittarla e Carlo ha deciso di chiuderla in anticipo". Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi si trovano d’accordo sul fatto che competere con Amici era dura. Infatti la ballerina ha dichiarato: "Il format era divertente, simpatico, leggero. Forse dovevamo fare più dinamica tra noi ma scontrarci contro la De Filippi non era un’impresa facile". Per Veronica Maya alla base c’è stato qualcosa che non ha funzionato e ha dichiarato che a saperlo prima non sarebbe stata dello show: "Se volevano un programma Eva contro Eva forse ce lo dovevano dire prima. Se mi avessero detto che l’obiettivo era la competizione nel senso di litigate come si vedono in altri programmi televisivi avrei fatto un passo indietro".

La reazione di Carlo Conti

Due giorni fa a La Presse Carlo Conti oltre alle succitate dichiarazioni non si è detto però dispiaciuto sotto l’aspetto della sperimentazione. "Se sono soddisfatto? Quando sperimento sono sempre contento, anche perché se non sperimento io o Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi deve sperimentare? Sperimentare non ci cambia la vita". Tuttavia a questo show secondo il conduttore e alcune showgirl è mancato il "pepe".

