Ne vedremo delle belle, tra due showgirl c'è stata una relazione segreta con "Focosa passione": chi sono Secondo l'indiscrezione riportata da Dagospia, due concorrenti del talent di Rai 1 avrebbero avuto una storia d'amore in passato.

Mentre Angela Melillo si è portata a casa la vittoria della terza puntata di Ne vedremo delle belle, sul web fioccano i pettegolezzi su due delle showgirl in gara nel talent di Rai 1. Nel programma condotto e ideato da Carlo Conti e il suo team, non proprio esaltante in termini di ascolti, pare ci siano due soubrette che in passato hanno avuto una relazione amorosa. A lanciare l’indiscrezione è stata Alberto Dandolo su Dagospia, riportando la notizia, senza però fare nomi: "Chi è la vivace showgirl che negli anni passati ha avuto una focosa passione lesbo per una sua burrosa collega?", chiede il giornalista, certo della sua news, ma trincerato dietro al suo indovinello. Nelle poche informazioni per risolvere il mistero, Dandolo parla di due colleghe che in passato erano inseparabili "E si spacciavano per migliori amiche". Di chi starà parlando?

Due showgirl di Ne vedremo delle belle hanno avuto una "Focosa passione"

Non ci sono solo rivalità e vecchi rancori a Ne vedremo delle belle. Nel talent di Rai 1 pare si celino anche alcuni segreti, come una (presunta) relazione amorosa tra due delle protagoniste. Stando alle parole di Alberto Dandolo, su Dagospia, scritte sotto forma di indovinello, 2 delle showgirl in gara nel programma di Carlo Conti, in passato, si sarebbero amate: "Il programma serale al momento più amato dalla comunità duomosessuale? Senza dubbio l’ultra cafonal ‘Ne vedremo delle belle’, il talent per mancanza di talenti condotto da Carletto Conti che vede sfidarsi a colpi di extension 10 stagionate soubrette de noantri. A questo proposito: chi è la vivace showgirl che negli anni passati ha avuto una focosa passione lesbo per una sua burrosa collega?", chiede il giornalista, senza fare alcun nome, e lasciando ai lettori la risoluzione del mistero, aggiungendo però alcuni dettagli:

Ai tempi erano inseparabili e si spacciavano per migliori amiche. La coppietta saffica era solita anche includere un terzo incomodo. Chi sono?

Intanto, fronte format il programma continua a offrire emozioni, risate e le immancabili polemiche. Nella terza puntata trasmessa sabato scorso su Rai 1 ha ha trionfato Angela Melillo, mentre al comanda della classifica generale è rimasta Pamela Prati. Tra gli scontri più accesi, quelli che hanno coinvolto Patrizia Pellegrino con Frank Matano (per una battuta fatta dal comico sabato scorso e ritenuta ‘offensiva‘) e Carmen Russo contro lo stesso Matano (a causa di una freddura del comico sui ‘tappeti persiani’).

