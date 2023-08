Myrta Merlino, vertici Mediaset preoccupati per la scelta di Pier Silvio: il retroscena Ai piani alti del Biscione ci sarebbe apprensione per il futuro di Pomeriggio Cinque dopo l’addio di Barbara D’Urso: il retroscena svelato dal settimanale Oggi

Myrta Merlino è pronta a partire e prendere le redini di Pomeriggio Cinque, come già annunciato nei primi spot pubblicitari. La nuova padrona di casa del programma che fu di Barbara D’Urso si prepara a una sfida difficile con grande entusiasmo. Nonostante Pier Silvio Berlusconi avesse inizialmente pensato a un programma nel prime time di Rete 4 per la giornalista ex-La7, la virata dell’ultimo minuto da parte dell’ad prima della presentazione dei palinsesti Mediaset l’ha catapultata al timone del pomeriggio di Canale 5. Una scelta che Myrta Merlino, dopo "un momento di smarrimento", ha accolto di buon grado e con tanti stimoli. Come svelato da un retroscena lanciato dal settimanale Oggi, tuttavia, il cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi avrebbe destato la preoccupazione dei vertici Mediaset. Scopriamo di più.

Mediaset preoccupata per Myrta Merlino: il retroscena

Dopo l’addio a Urbano Cairo e a L’aria che tira, Myrta Merlino si è trovata davanti a un bivio, con le offerte Rai e Mediaset pronte ad aggiudicarsi la giornalista ex-La7. Come raccontato dalla conduttrice, è stata una telefonata di Pier Silvio Berlusconi a convincerla a firmare per il Biscione. Il retroscena emerso negli ultimi giorni, però, ha confermato che l’ad Mediaset avrebbe inzialmente offerto a Myrta Merlino un talk show nella prima serata del mercoledì di Rete 4, salvo poi cambiare idea e affidarle la pesante eredità di Barbara D’Urso alla guida di Pomeriggio Cinque. Una sfida che la giornalista ha raccolto con entusiasmo ma, allo stesso tempo, un cambio di rotta dell’ultimo minuto che avrebbe creato apprensione in casa Mediaset.

Come rivelato dal retroscena diffuso dal settimanale Oggi, infatti, "Ai piani alti di Cologno Monzese si respira apprensione per questa scelta editoriale di Pier Silvio Berlusconi. Si prevede un inizio in salita per la tenace Merlino". I vertici Mediaset sarebbero dunque preoccupati per il "nuovo" Pomeriggio Cinque, che dovrà non solo rilanciarsi dopo l’addio di Barbara D’Urso (al timone del programma per ben 15 anni), ma anche cercare di incalzare la concorrenza di un gigante Rai come Alberto Matano e La vita in diretta nel pomeriggio televisivo.

La nuova linea editoriale no-trash di Pier Silvio Berlusconi è passata anche da Pomeriggio Cinque e la scelta di Myrta Merlino, ex volto di programmi soprattutto a tema attualità e politica, ne è in primis la prova. L’inizio "in salita" è previsto per il prossimo 4 settembre (giocando d’anticipo nei confronti de la vita in diretta) e sarà l’occasione per dimostrare quanto possa rivelarsi azzeccato l’intuizione di Pier Silvio Berlusconi o quanto sia giustificata l’apprensione in casa Mediaset.

