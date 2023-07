Myrta Merlino prova a beffare Alberto Matano: Pomeriggio 5 anticipa La nuova conduttrice del celebre programma di Canale 5 potrebbe giocare d'anticipo per tentare di battere la spietata concorrenza de La Vita in Diretta.

Ormai la notizia è più che risaputa: Myrta Merlino prenderà il posto di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5. Dopo l’improvvisa cacciata della conduttrice da Mediaset, il suo programma più famoso è stato affidato ad una new entry dell’azienda, in uscita da La7, con l’intenzione di trasformarlo in una trasmissione tal taglio più giornalistico e meno "trash". In questo modo, da un lato sarà accontentato l’ad Piersilvio Berlusconi, che vuole per le sue reti contenuti di maggiore qualità, e dall’altro si accresce la concorrenza a La Vita in Diretta, il competitor di Rai 1 che negli ultimi anni ha costantemente battuto Canale 5 negli ascolti.

Myrta Merlino anticipa Pomeriggio 5

Per raggiungere questo secondo obiettivo, Mediaset starebbe pensando di anticipare la data di inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5. Inizialmente, il debutto di Myrta Merlino alla guida della storica trasmissione di Canale 5 era previsto per lunedì 11 settembre, lo stesso giorno di Alberto Matano con la sua Vita in Diretta. Secondo quanto rivelato da Dagospia, tuttavia, Merlino starebbe valutando insieme ai vertici Mediaset di spostare la data di una settimana, iniziando così il 4 settembre. Ciò significherebbe accrescere le possibilità di fidelizzazione del pubblico, diminuendo allo stesso tempo la concorrenza da parte di Rai 1. Il tentativo sarebbe, dunque, quello di giocare d’anticipo e provare a beffare Alberto Matano, anche per capire come gli spettatori accoglieranno questa grande novità nel palinsesto di Canale 5. Per una settimana Myrta Merlino sfiderebbe quindi l’amica Nunzia De Girolamo, attualmente al timone di Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini. Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di indiscrezioni, che non sono ancora state confermate ufficialmente da Mediaset.

Il nuovo Pomeriggio 5

Alcuni giorni fa, Myrta Merlino ha raccontato a La Stampa qual è il suo progetto per rinnovare Pomeriggio 5 e trasformarlo in un programma più strettamente: "Mi sono riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti ad un programma giornalistico che punti sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito Un giornalismo popolare di qualità giornalistico", ha raccontato. La conduttrice non ha risparmiato qualche frecciatina a Barbara D’Urso, accusata di essere stata eccessivamente trash: "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola scoop, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente". Non mancheranno, quindi, anche le notizie dal taglio più leggero, ma trattate in maniera sicuramente diversa da quanto era solita fare la precedente padrona di casa: "Penso che le soft news siano una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo con personaggi dello spettacolo, temi e fatti di costume. Una sfida che mi appassiona. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro".

