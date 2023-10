Pomeriggio 5, Myrta Merlino “cancella” Barbara d’Urso: polemiche per il servizio tagliato Un vecchio caso trattato da Pomeriggio Cinque ha scatenato l’ironia del pubblico, che accusa la nuova conduttrice: gli ascolti intanto non decollano

Lo "spettro" di Barbara D’Urso incombe ancora su Pomeriggio Cinque e sul nuovo corso del programma targato Myrta Merlino. Nella giornata di ieri – ennesimo crollo negli ascolti per il talk show, appena sopra la soglia del milione di spettatori – il servizio sulla vicenda del principe di Linguaglossa ha scatenato l’ironia (e le polemiche) sui social. La nuova padrona di casa Myrta Merlino è infatti stata accusata di "riciclare" ospiti e casi di Barbara D’Urso, cavalcando alcuni suoi cavalli di battaglia come la saga del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, arrivando addirittura a tagliare gli spezzoni condotti dalla collega. Il tutto a pochi giorni dai ringraziamenti Mediaset alla nuova conduttrice per aver dato "un’impronta più giornalistica" al programma. Scopriamo cos’è successo.

Myrta Merlino taglia Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Nel corso della puntata di ieri Pomeriggio Cinque è tornato a occuparsi della vicenda del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. La storia e la caduta del principe, il cui ricco patrimonio è stato "ripulito" dalla modella Tanya Yashchanka a suon di regali di lusso e versamenti in suo favore, ha tenuto banco per lungo tempo nell’era targata Barbara D’Urso del talk show. Il servizio andato in onda nel pomeriggio di ieri, composto da vecchi filmati accuratamente tagliati per non mostrare l’ex conduttrice, ha suscitato l’ironia e scatenato le polemiche sui social.

Proprio al termine della scorsa settimana, infatti, Mediaset aveva confermato la fiducia a Myrta Merlino (gli ascolti sembravano destinati a condannarla), ringraziando la nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque per aver dato "un’impronta più giornalistica" al programma ed elogiando i risultati raggiunti. Il pubblico del talk show di Canale 5 non si è ovviamente lascio sfuggire l’occasione per ironizzare su questo cambio di passo mai avvenuto, con ospiti e ora vicende "riciclate" dall’era D’Urso della trasmissione.

Gli ascolti a picco

Travolta dalle polemiche per quanto accaduto, Myrta Merlino incassa intanto un’altra sonora sconfitta nella fascia pomeridiana degli ascolti. Dopo l’incoraggiante inizio di stagione, Pomeriggio Cinque ha iniziato a pagare sempre di più la concorrenza a dir poco ingombrante di Alberto Matano e La vita in diretta. Ieri lunedì 9 ottobre Pomeriggio Cinque è crollato nuovamente, segnando il 15,61% di share nella prima parte, il 13,04% nella seconda e il 10,83% sul finale, scendendo appena sopra la soglia del milione di spettatori (con Matano e La vita in diretta su Rai 1 sopra il 20% di share).

