Stephen King torna al cinema, L'ombra dello scorpione diventa un film: quali sono gli altri adattamenti dei suoi libri Finora arrivato solo in televisione, il monumentale romanzo cult del Maestro dell'Horror sarà trasformato in lungometraggio da Doug Liman

L’ombra dello scorpione, dopo due adattamenti per il piccolo schermo, arriverà finalmente al cinema. Sarà Doug Liman a trasporre la gigantesca opera post-apocalittica scritta dal Maestro dell’Horror, Stephen King. Un compito non facile, commissionato al regista newyorkese da Paramount Pictures. Al momento non esiste ancora una sceneggiatura e il lavoro di adattamento del romanzo (oltre 1.100 pagine) deve ancora cominciare. Lo studio vede, tuttavia, il film come una priorità e vuole a tutti i costi portare sul grande schermo la storia della lotta tra il bene e il male in un’America in cui la popolazione è stata decimata da un misterioso virus. Scopriamo assieme anche le altre serie e i film tratti dalle opere di Stephen King e dove vederli in streaming.

Un nuovo adattamento per L’ombra dello scorpione

Il romanzo, pubblicato nel 1978 col titolo originale di The Stand, è già stato trasposto due volte. La prima fu una miniserie del 1984 per la ABC, che vantava un cast di assoluto spessore con nomi come Gary Sinise, Molly Ringwald, Rob Lowe, Ruby Dee e Laura San Giacomo. A distanza di 36 anni, nel 2020, Paramount+ ne ha tratto una serie con James Marsden, Odessa Young, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg e Amber Heard. Nonostante i tentativi di registi come George Romero, Ben Affleck, Scott Cooper, David Yates e Josh Boone, tuttavia, mancava ancora una versione cinematografica. Si tratterà anche della prima collaborazione tra Liman e Paramount.

Come accennato, la trama si svolte in un’America devastata da un virus e intreccia decine di personaggi in filoni narrativi che si sovrappongono nell’arco di anni. Personaggi memorabili come l’Uomo del Bidone della Spazzatura e Madre Abigail, con lo scontro finale nella desolata terra di Las Vegas, dove il malvagio Randall Flagg ha stabilito la propria base.

Le serie tv e i film tratti dai libri di Stephen King e dove vederli in streaming

22.11.63 (2016)

Con James Franco, Chris Cooper e Sarah Gadon, questa miniserie è diretta da Kevin Macdonald. Jake Epping (Franco), insegnante di liceo, si ritrova a viaggiare nel tempo per impedire l’assassinio del presidente USA John Fitzgerald Kennedy, ma dovrà fare i conti col passato che non vuole essere modificato. La serie è disponibile nel catalogo di Prime Video.

Castle Rock (2018)

Serie ideata da Sam Shaw e con Bill Skarsgard, Tim Robbins e Lizzy Caplan, racconta le storie ambientate nell’immaginaria cittadina di Castle Rock, nel Maine. La serie è stata distribuita in Italia da Starz Play.

Il miglio verde (1999)

Diretto da Frank Derebont, con Tom Hanks e Michael Clark Duncan, racconta del periodo in cui Paul Edgecombe faceva la guardia carceraria nel braccio della morte della prigione di Cold Mountain. Il film è disponibile a noleggio o in acquisto su varie piattaforme come Prime Video, Google Play Film e YouTube.

IT (2017 e 2019)

Nella città di Derry, nel Maine, Bill Denbrough e il suo gruppo di amici ha a che fare con la misteriosa entità nota come IT, legata alla sparizione del fratellino del ragazzo, Georgie, anni prima. Alla regia Andy Muschietti, mentre nel cast Bill Skarsgard, Jaeden Martell, Sophia Lillis e Finn Wolfhard. Il film è disponibile nei cataloghi di Prime Video, Netflix e Now TV.

