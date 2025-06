Pino Insegno, il suo doppiaggio dà vita a nuove emozioni: ecco come ha conquistato grandi e piccini I film d’animazione doppiati da Pino Insegno, la voce che ha dato vita a personaggi iconici e indimenticabili: ecco dove vederli in streaming per non perderli.

Non è solo un conduttore e un attore ma è anche un bravissimo doppiatore. Pino Insegno (reduce dal debutto del nuovo programma con Roberto Ciufoli, Facci Ridere) nel corso degli anni si è distinto non solo per la su immensa simpatia (basti pensare a La Premiata Ditta) ma anche per il suo timbro particolare e riconoscibile. Infatti, in qualità di doppiatore, ha prestato la sua voce a numerosi personaggi famosi in diversi film d’animazione. Ora vi sveleremo alcune delle pellicole in questione e, soprattutto, dove vederle in streaming. Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Pino Insegno, cinque film d’animazione in cui ha doppiato personaggi indimenticabili

Come vi abbiamo già accennato, Pino Insegno non è solo un attore e conduttore bravo e simpatico. Il suo talento sfocia anche in un altro ambito, quello del doppiaggio, grazie a cui, in molti film d’animazione, ha prestato la voce a personaggi indimenticabili. Di seguito, vi proponiamo cinque film d’animazione in cui ha recitato:

Shrek (2001)

Sì, Pino Insegno, con la sua voce iconica, ha lasciato un segno in questo film d’animazione tanto amato e apprezzato. In questa pellicola, era la voce dello Specchio Magico. La trama generale della pellicola, sin da subito, ha conquistato tutti. Shrek, un orco dal cuore gentile, insieme al suo amico Ciuchino, cerca di riprendere la sua palude occupata da personaggi delle fiabe imprigionati dal crudele Lord Farquaad. Per riuscirci, devono salvare una principessa incantata, rinchiusa in un castello sorvegliato da un drago.

Nel cast vocale italiano troviamo anche: Renato Cecchetto, Nanni Baldini, Selvaggia Quattrini, Oreste Rizzini, Massimiliano Manfredi, Corrado Conforti, Elena Magoia, Valerio Ruggeri.

L’Era Glaciale 3 – L’Alba Dei Dinosauri (2009)

Qui, Insegno ha prestato la voce alla tigre Diego. La storia del film riprende le avventure dei famosi protagonisti dei due episodi precedenti (il mammut Manny, lo smilodonte Diego, il bradipo Sid e l’infallibile Scrat con la sua ghianda) che questa volta si troveranno a dover affrontare degli ospiti d’eccezione: i dinosauri.

Nel cast vocale: Claudio Bisio, Leo Gullotta, Roberta Lanfranchi, Francesco Pezzulli, Lee Ryan, Massimo Giuliani, Francesca Guadagno, Guido Di Naccio, Alex Polidori.

Cars – Motori Ruggenti (2006)

E’ uno dei film d’animazione sulla celebre saga incentrata sulle macchine da corsa e, proprio in questa pellicola, Insegno è Chick Hicks, l’eterno secondo. La storia del film racconta di Saetta McQueen, un giovane bolide da corsa testardo e ambizioso, che viaggia attraverso gli Stati Uniti per prendere parte a un prestigioso campionato in California. Tuttavia, dopo un lieve incidente, è costretto a fermarsi in un piccolo paese chiamato Radiator Springs. In questo luogo pittoresco incontra diversi veicoli straordinari: un’auto d’epoca degli anni ’50, un simpatico furgoncino e una Fiat 500.

Nel cast vocale: Massimiliano Manfredi, Cesare Barbetti, Michele Kalamera, Marco Messeri, Sabrina Ferilli, Marco Della Noce, Alex Zanardi, Vittorio Di Prima, Eugenio Marinelli.

Pocahontas (1995)

Qui, Pino Insegno ha doppiato John Smith. La trama del film racconta l’arrivo, nel 1607, di un gruppo di avventurieri inglesi guidati da John Smith sulle coste della Virginia. Qui vive Pocahontas, figlia del capo Powhatan, promessa sposa al guerriero Kakoum. Mentre le tensioni tra coloni e nativi crescono pericolosamente, l’amore che nasce tra Pocahontas e John Smith riesce temporaneamente a evitare il conflitto, pur sacrificandosi alla ragion di Stato. La Disney, nel raccontare questa leggenda americana, accentua il romanticismo a scapito della forza narrativa e rinuncia al consueto lieto fine. A rendere più vivace la vicenda sono i simpatici animali di contorno: un procione, un cane e un colibrì, che regalano momenti di leggerezza e divertimento.

Nel cast vocale: Ilaria Stagni: Pocahontas, Manuela Villa, Roberto Stafoggia, Franco Chillemi, Remo Girone, Stefano Crescentini.

Boog & Elliot – A Caccia Di Amici (2006)

Film sul simpatico Orso grizzly Boog, doppiato proprio da Pino Insegno. La storia del film racconta di Boog, un grosso orso che vive sereno in cattività. È la principale attrazione degli spettacoli naturalistici organizzati dalla ranger Beth, che si prende cura di lui con otto pasti al giorno e una casa dotata di televisione. Un giorno, Boog salva Elliot, un cervo esile e sgraziato, dalle grinfie di un cacciatore. Insieme fuggono nella foresta, dove Boog scopre un mondo completamente diverso da quello comodo e sicuro a cui era abituato. A complicare le cose, sta anche per iniziare la stagione della caccia.

Nel cast vocale: Francesco Pezzulli, Paolo Buglioni, Francesca Fiorentini, Giorgio Lopez, Antonella Giannini, Roberto Stocchi, Roberta Greganti.

Dove vedere i film d’animazione in streaming con Pino Insegno?

Questi cinque film potrete vederli in streaming su diverse piattaforme:

Disney+

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Netflix

