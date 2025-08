Morto Bob Wilson, genio visionario del teatro: la sua vita è già un film in “Absolute Wilson” Genio visionario e padre del teatro sperimentale, Bob Wilson ha trasformato la scena in un’opera d’arte vivente. Il mondo saluta l’ultimo dei grandi innovatori.

Il mondo del teatro è in lutto. È morto a 83 anni Robert "Bob" Wilson, regista tra i più innovativi della scena teatrale contemporanea. Ha rivoluzionato il linguaggio teatrale unendo in modo originale musica, danza, recitazione, architettura e arti visive, dando vita a spettacoli complessi e sempre diversi. Un artista completo, totale, che non ha mai avuto timore di ‘osare’, tanto che riuscì a rivoluzionare il teatro, diventando una sorta di genio: insomma, sempre un passo avanti. Collaborò anche con Lady Gaga per la sua esibizione agli MTV Awards e ha realizzato due video opere per il Louvre, ispirate rispettivamente a David e a Ingres. Inoltre, fu anche il protagonista di un film documentario incentrato sulla sua vita, dal titolo Absolute Wilson, diretto da Katharina Otto-Bernstein. Di seguito, tutti i dettagli.

Bob Wilson, dove vedere in streaming il film Absolute Wilson

Il genio rivoluzionario del teatro, Bob Wilson ci ha lasciati, spiazzando il mondo intero. Se desiderate conoscere meglio ciò che è stato e tutto ciò che è stato in grado di fare nella sua vita, allora dovete vedere il film Absolute Wilson, diretto d Katharina Otto-Bernstein. Questo documentario è un ritratto profondo e sincero di Robert Wilson, che racconta la sua storia unica: un ragazzo texano un po’ fuori dagli schemi che è diventato una vera icona dell’arte multidisciplinare. Il documentario, frutto di cinque anni di vicinanza con lui da parte di Otto-Bernstein, non si limita alle sue opere famose come Deafman Glance ed Einstein on the Beach, ma apre le porte della sua vita privata. Si scopre, così, la sua infanzia a Waco, le difficoltà legate alla balbuzie e il complicato rapporto con la famiglia, soprattutto in relazione alla sua omosessualità. Attraverso le parole di chi gli è stato vicino, come la sorella Suzanne, il compositore Philip Glass e la scrittrice Susan Sontag, il film regala uno sguardo sincero e sfaccettato su un artista straordinario e sull’uomo dietro le quinte.

Il film lo trovate in streaming sulla piattaforma Prime Video ma, nel nostro Paese, non è ancora disponibile.

Qualche curiosità sul docu-film Absolute Wilson

Come nostro solito, vi riportiamo qualche curiosità su Absolute Wilson. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino 2006 nella sezione Panorama, poi proiettato in vari festival e trasmesso su HBO nel 2007. Katharina Otto-Bernstein incontrò Wilson nel 1998, quando lei era incinta di nove mesi e lui l’accompagnò d’urgenza in ospedale. Sei mesi dopo, durante una seconda gravidanza, ripresero le interviste durante i tour di Wilson. La regista ha usato un montaggio che alterna interviste, materiale d’archivio e scene contemporanee in split-screen, per riflettere lo stile lento e meditato di Wilson. La raccolta di foto, video e corrispondenze è durata anni, per creare una narrazione visiva complessa e ricca di riferimenti.

