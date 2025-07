Untamed su Netflix: credete di vedere Yosemite, ma siete in Canada (con tanto di leggende da incubo). Tutte le location Eric Bana indaga nella serie Netflix Untamed, tra panorami da cartolina e presenze oscure: ma lo Yosemite è solo un’illusione canadese ben architettata

Il caldo afoso opprime e fa sentire più scocciati del solito ma se avete un comodo divano, un ventilatore e Netflix, allora potrete comunque godervi l’estate. Anche in questo periodo bollente, la piattaforma streaming non ‘abbandona’ i suoi clienti e offre un catalogo ricco di titoli tra cui poter scegliere. Tra questi, c’è n’è uno che non dovete perdere, Untamed, con protagonista Eric Bana. Una miniserie americana composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti, disponibile a partire dal 17 luglio. Crimini misteriosi, leggende inquietanti e una natura selvaggia: ma quali sono le location utilizzate per questa serie? Scopriamolo insieme.

Untamed, di cosa parla la serie Netflix?: La trama e il cast

Le serie che appassionano sono quelle più gettonate e, fidatevi se vi diciamo che Untamed farà lo stesso. Se vi state chiedendo di cosa parla questa serie, non abbiate fretta perché ve lo spieghiamo subito. Untamed è un dramma investigativo creato da Mark L. Smith ed Elle Smith, con Eric Bana nei panni di Kyle Turner, agente dei Servizi Investigativi del National Park Service. La storia si svolge nel remoto Parco Nazionale di Yosemite, dove il ritrovamento di un cadavere scatena un’indagine complessa. Il sospetto è qualcuno che conosce il parco come Turner, rendendo la caccia al colpevole particolarmente difficile. Oltre all’assassino, emergono oscuri segreti legati sia al passato di Turner sia a quello del parco. Turner è affiancato da Naya Vasquez (Lily Santiago), una giovane ranger alle prime armi. Il cast include anche Sam Neill nel ruolo di Paul Souter, capo della guardia forestale e amico di Turner; Rosemarie DeWitt come Jill Bodwin, ex moglie di Turner e ora consulente del parco; e Wilson Bethel nel ruolo di Shane Maguire, ex ranger militare con un passato misterioso.

Le riprese di Untamed sono iniziate a giugno 2024 a Vancouver, sfruttando l’estate per le lunghe giornate di luce e i paesaggi che richiamano il Parco Nazionale di Yosemite. I mesi estivi sono stati ideali per girare le scene all’aperto, mentre le riprese sono continuate nei mesi successivi per ottenere diverse condizioni di luce e clima, importanti per alcune scene chiave.

Le location della serie Untamed

E ora, vi sveliamo il punto forte di questa serie: le location. Dov’è stata girata? In quali luoghi? Ambientata nel Parco Nazionale di Yosemite, è stata girata principalmente nella Columbia Britannica, Canada. Questa regione, con i suoi paesaggi montuosi e boscosi, ha saputo ricreare perfettamente l’atmosfera isolata del parco americano. Tra le sue attrazioni ci sono il Parco Nazionale Glacier e il famoso resort sciistico Whistler Blackcomb, collegato a Vancouver dalla panoramica Sea-to-Sky Highway. Vancouver, nota come "la Hollywood del Nord", è un importante centro cinematografico. Grazie a queste location, la serie combina bellezza naturale e suspense, offrendo un thriller che esplora il rapporto tra natura e psicologia umana. Vediamo nello specifico:

Vancouver, Columbia Britannica

Vancouver (come già spiegato in precedenza) è stata la sede principale delle riprese di Untamed, grazie alla sua importanza nell’industria cinematografica canadese e alla vicinanza a paesaggi naturali ideali per ambientazioni selvagge. La posizione strategica ha facilitato l’accesso a foreste, colline e spazi aperti, fondamentali per la serie. Gran parte delle scene esterne, tra cui indagini e momenti d’azione, sono state girate nella città e nelle aree circostanti, sfruttando la natura e la logistica locale.

Chip Kerr Park, Columbia Britannica

Anche il Chip Kerr Park è stato scelto come uno dei luoghi delle riprese. Un’area verde con alberi secolari e sentieri silenziosi, per rappresentare il Parco Nazionale di Yosemite. La sua atmosfera tranquilla e selvaggia è stata ideale per le scene più intense e suspense nella foresta.

Riguardo alle location, Mark L. Smith, intervistato da Tudum, ha spiegato che il Parco dello Yosemite è spesso visto come un luogo meraviglioso per i suoi paesaggi, ma loro volevano mostrare anche "i pericoli che si celano dietro a tutta questa meraviglia". Ha aggiunto: "Adoro eliminare tutti i trucchi, tutti gli strumenti più moderni che le persone possono usare. In modo tale possiamo concentrarci sul personaggio e su ciò che riesce a trovare dentro di sé". Infine, ha sottolineato che "Le persone arrivano al parco per esplorarlo, ma forse si fermano solo al 10% del territorio. La fuori c’è molto altro, e le cose accadono diversamente".

Piccole curiosità sulla serie Netflix

Giusto per non farci mancare niente, vi rendiamo note un paio di curiosità sulla serie Untamed. Eric Bana, oltre ad essere il protagonista, è anche produttore esecutivo della miniserie, creata da Mark L. Smith ed Elle Smith, noti per The Revenant. Inoltre, la serie mette in scena la lotta dell’uomo per sopravvivere nella natura selvaggia, tema simile a quello del loro precedente lavoro.

Chiaramente, questa serie la trovate in streaming sulla piattaforma Netflix.

