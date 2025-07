Se amate la fiction Un passo dal cielo dovete guardare Untamed, la serie tv con Eric Bana di Netflix Il colosso dello streaming regala una serie thriller ambientata tra le montagne americane, dove uomo e natura si confrontano e nulla è scontato

Il 17 luglio arriva su Netflix Untamed, miniserie thriller con Eric Bana ambientata nella selvaggia natura del Parco naturale dello Yosemite. Creata da Mark L. Smith ed Elle Smith, è una produzione originale del colosso dello streaming, che punta a risvegliare negli spettatori il fascino per l’incontaminato e l’indomabile. Sei episodi, un cast di primo livello e un’ambientazione che lascia senza fiato. Bana è Kyle Turner, un agente del National Park Service chiamato a indagare su un omicidio avvenuto in una delle aree più remote del parco. A completare il cast anche Lily Santiago, Sam Neill, Rosemarie DeWitt e Wilson Bethel.

La trama di Untamed di Netflix

Nel Parco nazionale dello Yosemite viene ritrovato un cadavere. Kyle Turner (Bana), un agente della sezione Servizi Investigativi del National Parks Service, si mette sulle tracce del misterioso assassino. L’uomo è convinto che si tratti di qualcuno che conosce quel parco a menadito tanto quanto lui, quindi è certo che non sarà per niente facile trovarlo. Ma a complicare le indagini non c’è solo il tempo. Anche il parco stesso, come Kyle, cela oscuri segreti. Ad accompagnare Turner nelle indagini è la collega Naya Vasquez (Santiago), una ranger alle prime armi che deve ancora rendersi conto della vastità delle terre selvagge di Yosemite.

Se Netflix avesse fatto Un passo dal cielo

La serie vedrà spesso Turner isolato, senza tecnologia, senza supporto e a dover contare solo su sé stesso e sul proprio istinto. Una dinamica che chi ha visto Un Passo dal cielo, serie prodotta dalla Rai e che è arrivata alla stagione 8, conosce abbastanza bene. Ciò ricorda da vicino moltimomenti vissuti da Pietro Thiene (Terence Hill) o Francesco Neri (Daniele Liotti). Entrambe le serie pongono sotto i riflettori l’uomo e i suoi limiti, la necessità di confrontarsi con la natura e con le sue leggi non scritte. La natura diventa lo specchio dell’anima e i silenzi del bosco, le altezze delle montagne e il fruscio degli alberi diventano metafore. L’approccio di Untamed, rispetto a Un passo dal cielo, è ovviamente più americano, cupo e che si basa su tensione, pericolo, claustrofobia emotiva. Eppure il risultato finale è il medesimo, con entrambe le serie che parlano lo stesso linguaggio, quello del legame viscerale tra uomo, giustizia e natura. Untamed, che conta 6 episodi, è disponibile in streaming su Netflix dal 17 luglio 2025.

