Buen Camino, Martina Colombari fa 'coppia' con Checco Zalone: un erede ricco e viziato cambierà la vita dell'attrice Martina Colombari tornerà sul grande schermo per la nuova commedia del comico pugliese, Buen Camino, diretta da Gennaro Nunziante

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Rai

CONDIVIDI

Buen Camino diretto da Gennaro Nunziante e scritto da Luca Medici, in arte Checco Zalone, è l’ultimo film del comico pugliese e riporterà al cinema Martina Colombari. È bastata una sola immagine, pubblicata sul profilo Instagram della signora Costacurta, per mandare in brodo di giuggiole i fan. Nello specifico, una foto in bianco e nero di un ciak che reca scritto il titolo del film. Non sappiamo ancora in che ruolo, ma lo scatto lascia pochi dubbi: Martina ci sarà. Il film è in programma per il 25 dicembre 2025, quindi non resta che aspettare.

Di cosa parla la trama di Buen Camino di Checco Zalone con Martina Colombari?

La trama parla di un erede ricco e viziato, interpretato da Zalone, che parte alla ricerca della figlia adolescente. Un viaggio che lo porterà a fare i conti con sé stesso, con la vita, e con le priorità che aveva dimenticato, attraverso anche il celebre Cammino di Santiago, in Spagna. Le riprese si stanno svolgendo nella penisola iberica, appunto, ma anche in Italia, in particolare in Gallura e Costa Smeralda, in Sardegna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il film segna anche il ritorno della coppia creativa Zalone-Nunziante, che aveva lavorato insieme in capolavori come Quo Vado? e Sole a catinelle. Dopo la pausa con Tolo Tolo, quindi il comico pugliese torna a collaborare col regista che più di tutti è stato in grado di catturare il suo estro. La produzione è affidata a Indiana Production, Medusa Film, MZL e Netflix, mentre la distribuzione sarà curata da Medusa Film.

A 10 anni dall’ultima volta, Martina Colombari tra film al cinema e fiction

Era il 2015 quando Martina Colombari compariva per l’ultima volta sul grande schermo, in occasione dell’uscita nelle sale di Barbara ed io, di e con Raffaele Esposito. La sua notorietà è arrivata con la vittoria di Miss Italia nel 1991, quando aveva solo 16. Nello stesso anno è apparsa in Abbronzatissimi, di Bruno Gaburro, per poi avere un cameo in Paparazzi del 1998. Il primo ruolo di rilievo coincide con Quello che le ragazze non dicono (2000), diretto da Carlo Vanzina e recuperabile in streaming nel catalogo di Prime Video. Per 11 episodi ha recitato nella serie tv I Cesaroni, tra 2006 e 2008 (che potete vedere gratuitamente su Mediaset Infinity), mentre tre anni prima ha avuto un piccolo ruolo in Un Medico in Famiglia. Nella fiction di casa Rai, Colombari ha vestito i panni della nutrizionista Carlotta Wilson nella stagione 3, personaggio affetto da una malattia psicosomatica che non le permette il contatto con le persone, e di cui si invaghisce Guido (Pietro Sermonti) prima di intraprendere una relazione con Maria Martini (Margot Sikabonyi). Trovate tutte le stagioni di Un Medico in Famiglia in streaming gratuitamente sul portale di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche