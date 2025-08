The Conjuring - Il Rito Finale: nel trailer i Warren tornano con un caso da incubo che scuote le fondamenta del paranormale Il nuovo trailer svela un horror intenso: i coniugi Warren affrontano un terrore legato al passato che potrebbe segnare per sempre la loro vita e la saga stessa

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Manca poco più di un mese e l’attesa finirà (finalmente). Dopo il teaser di poco più di un mese fa, è stato pubblicato il nuovo trailer di The Conjuring – Il Rito Finale, il nono e ultimo capitolo della saga horror ispirata a eventi reali. Il film, diretto da Michael Chaves e prodotto da James Wan e Peter Safran, uscirà nelle sale italiane il 4 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano nei ruoli di Lorraine e Ed Warren per affrontare l’ultimo caso dei celebri investigatori del paranormale. La saga ha incassato oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Conjuring – Il Rito Finale, il nuovo trailer è agghiacciante: trama e cast del film

Nelle scorse ore, Warner Bros. Pictures Italia ha rilasciato il nuovo trailer del film The Conjuring – Il Rito Finale, nono e ultimo capitolo della celebre saga horror. La pellicola di New Line Cinema chiude il franchise dei coniugi Warren, interpretati da Vera Farmiga e Patrick Wilson. Diretto da Michael Chaves e prodotto da James Wan e Peter Safran, il film vede il ritorno dei protagonisti nei panni degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. La trama mostra i coniugi alle prese con un nuovo caso che rivela un legame inaspettato con il loro passato e una minaccia più pericolosa del previsto. Nel cast figurano anche Mia Tomlinson e Ben Hardy, rispettivamente nei ruoli di Judy Warren, figlia dei protagonisti, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter come Padre Gordon, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sceneggiatura è firmata da Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, basata su un soggetto di Johnson-McGoldrick e James Wan, ispirata ai personaggi creati da Chad Hayes e Carey W. Hayes. La produzione conta su un team tecnico esperto, tra cui il direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein e il compositore Benjamin Wallfisch.

Il successo del franchise The Conjuring: dettagli e curiosità

Ma cosa sappiamo su questa saga che ha riscosso un successo incredibile? The Conjuring è un franchise horror basato sulle vere indagini paranormali di Ed e Lorraine Warren, una coppia di esperti del soprannaturale. Il primo film, The Conjuring (2013), diretto da James Wan, racconta della famiglia Perron che, trasferitasi in una vecchia casa infestata nel Rhode Island, chiede aiuto ai Warren per liberarla da presenze maligne. Il successo del film ha dato origine a un’intera saga. Il seguito, The Conjuring 2 (2016), sempre di Wan, si concentra sul caso dell’Enfield Poltergeist in Inghilterra, con i Warren che indagano su fenomeni paranormali violenti che tormentano una famiglia. Nel 2021 è uscito The Conjuring: Per Ordine del Divolo, diretto da Michael Chaves, che narra il primo processo negli Stati Uniti in cui la difesa si basa sulla possessione demoniaca, ampliando la storia dei Warren.

Il franchise comprende anche spin-off dedicati a elementi specifici, come la serie Annabelle (2014, 2017, 2019), che racconta la storia di una bambola posseduta realmente dai Warren, e The Nun (2018), che narra l’origine del demone Valak, già visto nel secondo film. Ci sono diverse curiosità interessanti che riguardano questo franchise (e che adesso vi sveleremo). Molti oggetti e storie dei film sono basati su fatti reali, sebbene romanzati. La casa dei Perron, uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti, è ancora visitabile. Patrick Wilson e Vera Farmiga interpretano Ed e Lorraine Warren in tutti e tre i film principali, garantendo continuità e credibilità ai personaggi. Ed e Lorraine Warren erano investigatori reali: lui demonologo e lei medium. La loro casa è oggi un museo che conserva molti oggetti "infestati", tra cui la bambola Annabelle. La saga ha avuto un grande impatto, rilanciando il genere horror soprannaturale e ciò che, nostro dire, lo ha reso ‘diverso’ è che si basa su eventi reali o presunti.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche