Morto Andrea Savorelli de 'Il Paradiso delle Signore', aveva 30 anni: nuova tragedia per la soap di Rai 1 La sorella dell’attore della soap di Rai 1 ha annunciato la sua scomparsa, avvenuta un mese fa. Sconosciuta al momento la causa della morte.

Fonte: Instagram

Una nuova tragedia si abbatte sulla soap Il Paradiso delle Signore. A poche settimane dall’addio a Pietro Genuardi, un altro celebre attore della serie tv del pomeriggio di Rai 1 è morto. Si tratta di Andrea Savorelli, che aveva dato il volto al personaggio di Pietro Conti. A dare la triste notizia della sua scomparsa è stata la sorella Alessandra, con un inaspettato post sui social che ha riempito il cuore dei fan di tristezza.

Morto Andrea Savorelli, Pietro Conti ne Il paradiso delle Signore

Non sono ancora note le cause della morte di Andrea Savorelli. Indiscrezioni sul decesso del giovane attore, 30 anni, erano già circolate sul web già nei giorni scorsi, ma non erano mai state confermate dalla famiglia. Questo pomeriggio, invece, sua sorella Alessandra ha pubblicato un post che purtroppo ha reso ufficiale il decesso dell’attore: "Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia». Alessandra ha condiviso con tutti un carosello di foto insieme al fratello (di ieri e di oggi) e alcuni scambi di messaggi che testimoniano alla perfezione il loro legame solido, il tutto accompagnato dalle parole di Henry Scott Holland sul senso della morte. «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora".

Il post di Federico Chiesa

La notizia della morte di Andrea Savorelli de Il Paradiso delle Signore ha rapidamente fatto il giro del web. Sotto il post di Alessandra tantissimi utenti hanno fatto le loro condoglianze alla famiglia. A uno di loro, la sorella dell’attore ha risposto: "Andrea è sempre stata un’anima immensa e rara. La sua musica come la sua anima continueranno a vivere con noi e dentro di noi per sempre. Ti voglio bene". Anche Federico Chiesa, attaccante della Nazionale Italiana e del Liverpool, ha condiviso sui suoi profili social un messaggio di lutto dedicato all’attore, a cui era presumibilmente legato: "Riposa in pace Andrea, ci mancherai".

Chi era Andrea Savorelli: carriera e serie tv

Ne Il Paradiso delle Signore, Andrea Savorelli ha interpretato per anni Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice. Il suo personaggio era stato centrale nel plot durante la quinta stagione, mentre negli ultimi anni era meno presente. Nella sua carriera, inoltre, è apparsa in diverse fiction di successo tra cui Doc – Nelle tue Mani.

