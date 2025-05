Il Paradiso delle signore, la fake news choc su Pietro Masotti. Lui si infuria: "Sciacalli" La bufala spuntata in rete ha fatto comprensibilmente infuriare l'attore che interpreta Marcello Barbieri: ecco cosa ha fatto

Un’incredibile e sconvolgente fake news, lanciata sul web da chissà chi, crea scompiglio tra i fan de Il Paradiso delle Signore, finché, il diretto interessato, uno dei protagonisti più amati della storica serie del pomeriggio di Rai Uno non interviene a mettere chiarezza. Ma cosa è successo esattamente in queste ultime ore, che ha tanto sconvolto il pubblico della seguitissima soap italiana?

Tutto è legato alla giungla del clickbait e al desiderio di raccogliere più clic e quindi generare più entrate da parte di qualcuno, che ha pensato bene di lanciare una notizia più che allarmistica, su una pagina Facebook dedicata alla nostra amata Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la protagonista de Il Paradiso delle Signore, interpretata da Vanessa Gravina. La notizia, che si invitava ad approfondire attraverso un link, riguardava Marcello Barbieri, che nella serie è il giovane compagno della Contessa, e il suo interprete, Pietro Masotti.

"Pietro Masotti è morto?" l’orribile fake news che ha sconvolto i fan de Il Paradiso delle Signore

Il lancio in questione, ha letteralmente sconvolto gli utenti della fanpage di Facebook, perché era: "Pietro Masotti è morto?". Un titolo davvero incredibile e inquietante, che serviva da gancio per un articolo che spiegava: "Un fulmine a ciel sereno ha colpito gli spettatori de Il Paradiso delle Signore. In un clima già carico di tensioni e colpi di scena, la notizia più devastante è arrivata senza preavviso: Marcello Barbieri, uno dei personaggi più amati della serie, è improvvisamente scomparso. Ma non solo sullo schermo. Anche l’attore che lo interpreta sembra essersi ritirato misteriosamente dalle scene. I fan sono sconvolti. Il destino di Marcello, tanto in fiction quanto nella realtà, sembra avvolto in un enigma degno di un thriller".

All’interno del testo quindi, rimaneva l’ambiguità pur maggiormente smorzata, sulla "misteriosa scomparsa" di Marcello Barbieri ma, soprattutto di Pietro Masotti.

La risposta di Pietro Masotti

Quando l’attore pugliese ha scoperto cosa stava accadendo e lo scompiglio creato da questa gigantesca fake news sui tanti fan che lo seguono con affetto a Il Paradiso delle Signore, non ha esitato a rispondere per le rime alle menti che avevano architettato un tale teatrino ai suoi danni, solo per qualche clic in più. E la reazione, e dunque la risposta di Pietro Masotti a questa bufala è stata, molto comprensibilmente, furiosa. Sotto il link postato sulla pagina fan di Facebook ha commentato con il suo profilo verificato: "Ridicoli!" Dopo di che, sul suo profilo Instagram, assicurando a tutti i fan e follower di essere ancora vivo, nelle sue stories ha postato la schermata del lancio della pagina Facebook che lo dava per defunto, con il testo: ""Tiè (manina che fa le corna ndr), e l’emoticon dell’altro gesto apotropaico. Non c’è. Queste pagine Facebook sono ridicole. Oltre a essere degli sciacalli irrispettosi".

Si chiude qui una piccola vicenda che è davvero brutta, se si pensa che negli ultimi mesi, il cast de Il Paradiso delle Signore e il pubblico dell’amata serie, si sono ritrovati davvero a piangere colleghi scomparsi, da Pietro Genuardi a Valentina Tomada, ad Andrea Savorelli.

