Rivoluzione Rai 1, novità e conferme: Cuori, Il Paradiso delle Signore, Un professore. Cosa cambia In arrivo cambiamenti, aggiornamenti e sorprese nella programmazione televisiva del primo canale della rete ammiraglia: ecco tutto ciò che occorre sapere.

Come ogni anno, Rai 1 si rivela essere uno dei canali maggiormente seguiti soprattutto per le sue amatissime fiction, in grado di conquistare e coinvolgere i telespettatori con storie emozionanti, personaggi incredibili, trame intricate e vicende tutte da scoprire puntata dopo puntata. E per mantenere sempre attiva l’attenzione del pubblico, la Rai è solita anche regalare sorprese e novità ad ogni stagione televisiva, proponendo nuove stagioni inedite di fiction amatissime e progetti nuovi pronti a far innamorare gli spettatori. Ebbene, anche questa volta, per la stagione 2025/2026, la rete ammiraglia è pronta a riaccendere la curiosità del suo pubblico tra conferme, sorprese e grandi novità: scopriamo di più.

Rai 1, grandi riconferme: tornano Cuori e Il Paradiso delle Signore

Nel nuovo palinsesto non mancheranno ovviamente le fiction che nel cuore degli italiani hanno ormai un posto speciale. Parliamo ad esempio del Paradiso delle Signore, l’amatissima soap ambientata nel mondo della moda milanese che tornerà per la sua decima stagione. Come rivelato da TvBlog, le riprese riprenderanno a maggio continuando poi per buona parte dell’estate, con il debutto nel pomeriggio di Rai1 previsto per metà settembre.

Ma ancora non è tutto, perché da ottobre assisteremo anche al grande ritorno di Cuori con la sua inedita terza stagione. La fiction medical con le sue atmosfere anni ’70 e le magistrali interpretazioni di Pilar Fogliati, tornerà in prima serata su Rai 1 per conquistare di nuovo i telespettatori che sono rimasti incollati allo schermo nel corso delle prime due stagioni.

Palinsesto Rai, riconfermati Un professore, Tale e Quale e Affari Tuoi

Tra le grandissime riconferme di casa Rai ritroveremo anche l’amata fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Ma la nuova stagione avrà anche due attesissime new entry: Nicole Grimaudo, nel ruolo di preside, e Tommaso Donadoni, nel ruolo di Thomas. Confermatissimi anche i format più iconici come Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e Affari Tuoi con l’ormai imbattibile Stefano De Martino, che continua a registrare numeri da capogiro e, diciamoci la verità, non riconfermarlo sarebbe stata pura follia.

Rivoluzione Rai 1 (e non solo): grandi novità in arrivo

Ma l’autunno in casa Rai sarà ricco anche di grandi novità e, soprattutto, tantissime emozioni. La bellissima e talentuosa Luisa Ranieri sarà la protagonista di La Preside, così come avremo modo di vedere nuovi progetti come I Casi dell’Avvocato Guerrieri e L’Invisibile, ovvero la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro.

Allo stesso tempo, la Rai continua a lavorare però anche sugli altri canali con nuove proposte e sorprese. Per Rai 2, gli addetti ai lavori sono già alle prese con la preparazione de L’Ignoto, un nuovo reality d’impronta psicologica tratto da un format olandese. Per scoprire di più non rimane allora che attendere i prossimi aggiornamenti.

