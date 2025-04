È morta Valentina Tomada de 'Il Paradiso delle signore': ancora una tragedia per la soap di Rai 1 L'attrice, 55 anni, si è spenta a causa di una malattia: interpretava Palma Rizzo. E' il terzo lutto che colpisce Il Paradiso delle Signore dopo Andrea Savorelli e Pietro Genuardi.

Non c’è pace per la soap Il Paradiso delle Signore, che oggi deve fare i conti con un altro lutto. E’ morta Valentina Tomada, attrice della popolarissima serie tv del pomeriggio di Rai 1 che preso parte anche altri lavori celebri come Don Matteo e A un passo dal cielo. Ne Il Paradiso delle Signore interpretava Palma Rizzo. La sua scomparsa arriva a 24 ore dalla notizia del decesso di Andrea Savorelli e poche settimane dalla morte di Pietro Genuardi, altri due attori della soap pomeridiana.

Morta Valentina Tomada, Palma Rizzo de Il Paradiso delle Signore

Romana di origini slave, 55 anni, Valentina Tomada lottava da tempo contro una grave malattia. Lei stesso poche settimane fa, lo scorso 21 marzo, si era mostrata dopo una lunga assenza in un video social in cui diceva ai suoi fan: "Ladies and Gentlemen I’m back…un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io". Aggiungendo poi un messaggio in didascalia: "Ah, non mi fate sentire una leonessa combattente e combattiva perché mi incaz*o proprio".

A dare l’annuncio della sua morte è stata la collega Emanuela Grimalda, che questo pomeriggio ha pubblicato una foto di Valentina condividendo un messaggio di dolore per la sua scomparsa: "Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…".

Come detto, Valentina Tamada da mesi lottava contro una malattia, sui suoi social negli ultimi tempi aveva lanciato diversi messaggi in tal senso, pur non parlando mai apertamente di malattie ma chiedendo positività e preghiere. Al momento non si conosco ulteriori dettagli su quello che era il suo stato di salute e sulla causa della sua morte.

Chi era Valentina Tomada: carriera, vita privata, marito, figlia

Pur essendo un attrice poliedrica, era nota presso il grande pubblico soprattutto per il personaggio di Palma Rizzo de Il paradiso delle signore, una siciliana caparbia e intelligente che ha scelto di lasciare la sua terra ed emigrare a Milano per assicurare a suo figlio Francesco un futuro migliore. Nel corso della sua carriera, Valentina Tomada è apparsa in altre fiction di successo come Don Matteo, Vivere, Provaci ancora Prof, Sei forte maestro e Un passo dal cielo. Valentina lascia un marito, Eugenio, da lei definito "l’unico in grado di apprezzarmi nella mia globalità anche se ogni tanto protesta per il mio disordine". La coppia ha avuto una figlia, Eva, definita dall’attrice "la cosa più bella che sono riuscita a fare nella mia vita".

