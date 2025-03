Funerali di Pietro Genuardi, il dolore della moglie Linda in tv: “Gli ho detto ti amo tutti i giorni” La moglie del compianto attore de Il Paradiso delle Signore si è emozionata ai microfoni de La Volta Buona di Caterina Balivo: “Gli sono stata accanto sempre”

Il mondo del cinema e della televisione saluta Pietro Genuardi. Nella giornata di oggi martedì 18 marzo 2025, infatti, si sono tenuti nella chiesa degli Artisti di Roma i funerali del compianto attore de Il Paradiso delle Signore, scomparso lo scorso 14 marzo. Un turbinio di dolore ed emozione, ovviamente, anche e soprattutto per la famiglia di Pietro, dalla moglie Linda al figlio Jacopo. I due sono stati raggiunti dai microfoni di La Volta Buona e Caterina Balivo; scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Funerali di Pietro Genuardi: le parole della moglie Linda

"Vogliamo celebrare Pietro col sorriso, vorrei che fosse una festa… volutamente non uso la parola funerale, lui avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi, felici" con queste parole Linda Ascierto ha cercato di affrontare con tanta forza e con il migliore spirito i funerali di Pietro Genuardi, il marito scomparso lo scorso 14 marzo all’età di 62 anni. Oggi si sono infatti tenuti i funerali dell’attore ex Il Paradiso delle Signore, che era ricoverato da alcuni mesi per una leucemia. "Mi sono vestita bene perché lui voleva che fossi la sua principessa, ho reso omaggio all’amore della mia vita" ha proseguito, emozionatissima, la signora, intervistata fuori dalla chiesa degli Artisti di Roma dai microfoni de La Volta Buona di Caterina Balivo. "Innegabile commozione, speravamo che le cose potessero andare in maniera diversa" il rammarico della conduttrice, strettasi attorno al dolore della famiglia di Genuardi. "Lo speravamo tutti, anche io fino alla fine. Ci speravo davvero" ha raccontato Linda, che ha spiegato di non nutrire alcun rimpianto: "Non mi rimprovero niente perché gli sono stata accanto sempre, gli ho detto ‘ti amo’ tutti i giorni. Ho vissuto l’amore più grande che potessi vivere".

Dopo avere raccontato il loro primo incontro risalente ormai a più di dieci anni fa ("13 anni fa. Lui odiava il numero 13, poco tempo fa disse amore questo non sarà un buon anno… aveva ragione") visibilmente combattuta, la moglie di Pietro Genuardi ha fatto anche una promessa: "In chiesa leggerò un inno all’amore che ho letto nel giorno del matrimonio, se riesco – sono molto provata – vorrei dedicarglielo nel giorno in cui partirà verso il suo viaggio da solo".

L’intervista al figlio Jacopo: cosa ha detto

Ai funerali di Pietro Genuardi c’era naturalmente anche il figlio Jacopo, nato nel 1991 dalla precedente relazione con l’attrice Gabriella Saitta. "La gente lo ricorda con, amore, luce, coi girasoli che abbiamo messo sulla bara. Papà era amico di tutti, aveva una parola buona per chiunque. Tanti colleghi presenti, non ci hanno mai lasciato soli. Li ringrazio" ha commentato Jacopo a La Volta Buona, ricordando con grandissimo affetto il padre scomparso, sempre attento al rapporto col figlio: "Come papà era prima di tutto un amico. Molto diretto, ma sempre con grande amore. Oggi indosso la sua giacca, perché lui avrebbe voluto così (…) Quando ha scoperto la malattia non me l’ha detto subito perché per me era una settimana bella e non ha voluto rovinarla".

