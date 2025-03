Morgane - Detective geniale 4: quante puntate sono, quando finisce e anticipazioni Il calendario completo delle puntate della nuova stagione dell'amata serie tv: le anticipazioni, la trama, il cast e da quanti episodi è composta.

Ritornano le avventure di Morgane – Detective geniale per la sua quarta stagione. L’amata serie tv francese, un successo in patria, in Belgio e anche in Italia, è pronta a emozionare e divertire i fan a partire da stasera, martedì 18 marzo 2025, in prima serata alle 21:30 su Rai 1. L’investigatrice dai capelli rossi e con quoziente intellettivo altissimo (ben 160 come Albert Einstein!) dovrà vedersela con nuovi casi e anche con le sue vicissitudini personali e sentimentali. Ecco le anticipazioni e tutte le info sulla serie, dal numero di puntate al cast.

Anticipazioni Morgane – Detective geniale 4 (stasera 18 marzo)

Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una detective della polizia di Lille, madre single che alla fine della terza stagione scopre di essere incinta ma ha dubbi sulla paternità del bambino. Quindi oltre a risolvere vari misteri come una casa infestata dai fantasmi, un omicidio in una stanza chiusa e un serial killer dovrà capire anche chi è il padre del piccolo che porta in grembo. Morgane si è innamorata di Adam Karadec (Mehdi Nebbou), il commissario con cui risolve la maggior parte dei casi. La loro storia d’amore però è molto tormentata, per questo la protagonista si rifugia in un altro collega, l’impacciato Timothée Guichard (Jérémy Lewin). Ma non è finita qui perché la detective vive una notte di folle passione con un terzo uomo: David Diallo (Doudou Masta). Ma questa serie invita proprio ad andare oltre le apparenze con una donna single che affronta la maternità e il suo lavoro in un modo singolare e bizzarro, risultando simpatica ed eccentrica oltre a essere super intelligente. I suoi figli si chiamano Théa (Cypriane Gardin) e Eliott (Noé Vandevoorde). Nel primo episodio in onda questa sera, 18 marzo, che si chiama Fronte – retro, mentre Morgane cerca di capire chi sia il padre del suo bambino indaga anche sull’assassinio di Alexandra. Quest’ultima è una donna che si infiltrava ai funerali altrui. Nel secondo episodio chiamato Iso 8601 la protagonista si reca in ospedale per un’ecografia e si imbatte nel cadavere di un ginecologo. Inoltre la detective deve affrontare anche il fatto che questo è l’ultimo caso su cui indaga insieme a Karadec. Il collega ha chiesto il trasferimento in un altro reparto.

Morgane – Detective geniale: quante puntate sono e quando finisce

Gli episodi della fortunata serie tv francese sono 8 e la Rai li manderà in onda due alla volta per un totale di quattro serate.

Questo il calendario completo della serie in onda su Rai 1:

Prima puntata – martedì 18 marzo 2025

Seconda puntata – martedì 25 marzo 2025

Terza puntata – martedì 1° aprile 2025

Quarta puntata – martedì 8 aprile 2025 (finale di stagione).

