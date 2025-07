Temptation Island nel caos: Antonio impazzisce e urla ribaltando tavoli, Alessio ottiene un nuovo falò e rivede Sonia Tra sceneggiate da telenovelas, nodi che vengono al pettine e chiarimenti davanti ad un falò, Filippo Bisciglia ci ha preparato un appuntamento da non perdere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island si fa sempre più complicato. Siamo ormai entrati nella fase centrale del programma, e per le sei coppie rimaste nel villaggio il gioco comincia davvero a farsi duro. In vista della prossima puntata, qualcosa sembra destinato a esplodere: i segnali di crisi sono sempre più evidenti, i nervi iniziano a cedere e le emozioni, quelle vere, prendono il sopravvento.

Temtation island: Antonio in crisi profonda

Se all’inizio i fidanzati sembravano più inclini a lasciarsi andare con le single, adesso la situazione è cambiata. Le fidanzate hanno preso in mano il gioco e le loro reazioni e stanno facendo temere il peggio ai compagni. A quanto pare, nella prossima puntata vedremo un netto ribaltamento dei ruoli: saranno le ragazze a scuotere il villaggio, con gesti e parole che non passeranno inosservati. Per alcuni fidanzati arriveranno momenti davvero pesanti. Si parla di schiaffi morali, reazioni forti e un clima sempre più teso. Tra tutti, quello che la prenderà peggio sarà Antonio, protagonista, stando alle indiscrezioni diffuse da Dagospia, di una scena che farà molto discutere. Le anticipazioni raccontano di urla, disperazione, e addirittura momenti in cui lo vedremo a terra o rovesciare tavoli, completamente sopraffatto dalla tensione, in uno di quei momenti che il sito di gossip definisce al pari di una "telenovela turca".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island 2025: il ritorno di Alessio

Ma vedremo momenti importanti anche per uno dei protagonisti più discussi di questa edizione, cioè Alessio, l’avvocato che nella scorsa puntata era stato mandato a riflettere in solitudine, dopo il rifiuto di Sonia di presentarsi al falò richiesto da lui. Sembrava una partita chiusa, e invece no. A quanto pare, lui tornerà a chiedere un nuovo falò. E: "Stavolta lei ci sarà". Il confronto, già annunciato come particolarmente intenso, promette scintille. Sonia, che nel villaggio ha trovato una certa complicità con le altre fidanzate e si è distinta per i suoi commenti taglienti, non è certo il tipo da lasciarsi intimidire. E Alessio, che credeva di poter gestire tutto senza dar conto alla ragazza, rischia di finire nuovamente spiazzato.

Un clima sempre più carico

Con l’avanzare delle settimane, il tono del programma cambia. Le storie iniziano a sgretolarsi sotto il peso delle insicurezze e dei sospetti, e i single danno il tutto per tutto per conquistare i concorrenti. E ora i nodi stanno per venire al pettine. La prossima puntata di Temptation Island si preannuncia come una delle più attese di tutta l’edizione. Tra ritorni scomodi, reazioni fuori controllo e confronti che potrebbero stravolgere tutto, le coppie si troveranno davanti a una scelta: affrontare la verità o continuare a rimandarla. Ma questa volta non sarà più così semplice.

Potrebbe interessarti anche