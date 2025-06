Brothers, slitta la reunion tra Harrelson e McConaughey: il motivo è surreale La nuova serie Brothers, di Apple TV+, con McConaughey e Harrelson si ferma a otto episodi: lo showrunner lascia per divergenze, l'uscita slitta al 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La gente li ha amati in True Detective e non aspettavano altro che la loro (attesissima) reunion. Purtroppo, però, dovranno ancora pazientare. Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono i protagonisti della nuova serie targata Apple TV+, Brothers, che li avrebbe visti insieme, fianco a fianco, in questa avventura inedita. I due interpretano versioni fittizie di sé stessi, una sorta di storia basata sulla loro amicizia nella vita reale ma, dopo aver girato otto episodi, qualcosa è andato storto. Vediamo insieme cos’è successo.

Brothers, la serie con Harrelson e McConaughey si ferma a causa dello showrunner

Un ‘intoppo’ ha scatenato l’ira dei fan di Harrelson e McConaughey, i due volti amati di True Detective che, si sarebbero dovuti riunire nella nuova serie Brothers. Ma cerchiamo di andare con ordine. La serie comica di Apple TV+, con i due attori protagonisti che interpretano versioni romanzate di sé stessi, è stata messa in pausa a causa dell’uscita di scena dello showrunner David West Read. Con otto episodi su dieci già girati, la produzione è ora alla ricerca di un nuovo responsabile creativo. Alla base dello stop ci sarebbero divergenze artistiche sul finale della stagione.

La trama e il cast della serie Brothers

Il progetto, iniziato nel 2023, racconta la convivenza forzata delle famiglie dei due attori nel ranch texano di McConaughey, giocando sul confine tra realtà e finzione. Il cast comprende anche Oona Yaffe, Highdee Kuan, Nolan Almeida, Ella Grace Helton e Noah Carganilla. Apple è in trattativa con Lee Eisenberg, creatore di Jury Duty e Little America, che potrebbe completare la stagione e dirigere nuove riprese per garantire coerenza narrativa. Tuttavia, anche con una rapida sostituzione, il lavoro di riscrittura e montaggio richiederà tempo, probabilmente spostando la ripresa della produzione al 2025 e la messa in onda al 2026. Nonostante il ritardo, l’attesa resta alta per la reunion artistica tra McConaughey e Harrelson, già apprezzati insieme in True Detective e altri titoli.

True Detective, il successo della serie con Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Come vi abbiamo già accennato nei paragrafi precedenti, True Detective, diventata subito un cult negli Stati Uniti, rompe le convenzioni del genere televisivo mescolando con equilibrio il poliziesco e il paranormale. Con una forte sensibilità esistenzialista, la serie rinnova il genere investigativo, offrendo uno sguardo insolito e affascinante sulle zone più oscure dell’animo umano. La serie ha una struttura antologica precisa, voluta dal suo creatore: ogni stagione è autonoma per trama, cast e regia, accomunata solo dal genere poliziesco. I protagonisti sono poliziotti tormentati, immersi in un mondo dove non esistono netti confini tra bene e male. La prima stagione è ambientata in Louisiana e segue i detective Rust Cohle e Marty Hart nella lunga indagine su un serial killer durata diciassette anni. La seconda si svolge nella città fittizia di Vinci, nella contea di Los Angeles, dove l’omicidio di un politico coinvolge tre investigatori e un ex criminale divenuto imprenditore, Frank Semyon.

