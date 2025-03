Cosa vedere stasera in TV (martedì 18 marzo), i consigli di Libero Magazine: torna Morgan Detective e Vin Diesel con Fast X Tra i programmi da non perdere questa sera anche Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la sua 'pazza' comitiva.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Sapete già cosa guardare questa sera in Tv? Se ancora non avete idea di quale programma scegliere ecco qualche spunto per non sbagliare. Questo martedì 18 marzo vi consigliamo di sintonizzarvi su Rai 1 perché è tornata Morgane Detective con le nuove puntate della quarta stagione: un quoziente intellettivo di 160 e il grande enigma di questo capitolo della serie, ossia scoprire l’identità del padre del bambino che aspetta.

Su Rai 2, invece, da non perdere l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, lo show capitanato da Stefano De Martino e la sua allegra brigata dove spiccano Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e l’imitatore Vincenzo De Lucia: tema di questa puntata ‘La prima volta‘ e tra gli ospiti ci saranno Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto, Maria Sole Pollio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, in prima tv, va in onda il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, Fast x, con Vin Diesel nei panni dell’iconico Dominic Toretto: nella pellicola, costata 340 milion di dollari, tante le scene girate in Italia, come quelle a Torino e Roma. Infine, per chi desidera approfondire temi di l’attualità la scelta giusta è Rete 4 con È sempre Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer.

Potrebbe interessarti anche