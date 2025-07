DanDaDan 2, il nuovo anime di Netflix ha un significato nascosto (e sorprendente) DanDaDan è il nuovo anime di successo di Netflix, con una storia esilarante e spaventosa: ma qual è il vero significato del titolo?

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

DanDaDan 2 è il nuovo anime di Netflix che sta letteralmente scalando la classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma. Parliamo dell’adattamento anime del manga di successo di Yukinobu Tatsu, che porta sullo schermo un mix unico di horror-comedy, fantascienza e shonen romantico che ha letteralmente conquistato il pubblico.

Di cosa parla DanDaDan?

La storia ha come protagonisti due studenti delle scuole superiori il cui destino si intreccia in modo inaspettato. Da un lato c’è Momo Ayase, una ragazza ossessionata dai fantasmi e dal mondo dell’occulto, che però non crede all’esistenza degli alieni. Dall’altro, troviamo Ken Takakura, soprannominato "Okarun" (derivato dal termine giapponese "occulto" e "nerd"), un ragazzo timido e impacciato, convinto sostenitore degli UFO ma assolutamente scettico riguardo ai fantasmi. La loro bizzarra amicizia inizia con una scommessa: per dimostrare le proprie tesi, Momo si reca in un ospedale abbandonato infestato da fantasmi, mentre Okarun si avventura in un luogo conosciuto per gli avvistamenti UFO. Il risultato è tanto catastrofico quanto esilarante: entrambe le loro teorie sono vere, in quanto avvistano sia gli UFO che i fantasmi. A seguito di questi incontri, i due acquisiscono poteri soprannaturali che li legheranno indissolubilmente e li costringeranno a collaborare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qual è il significato del titolo dell’anime?

Non mancano curiosità sull’anime, ma tra le più cercate dai fan c’è quella riguardante il titolo della serie: cosa significa DanDaDan? Ad oggi non c’è una risposta ufficiale, bensì varie ipotesi. La prima è che il titolo sia un’onomatopea giapponese, un suono che vuole rappresentare un crescendo, come quello di un tamburo che batte, che simboleggia il ritmo incalzante delle avventure che coinvolgono i protagonisti. Altra ipotesi avanzata dal portale Screenrant è che il titolo nasca in realtà da una parola induista, "Danda", che si riferisce agli scettri come armi degli dei e simboli di potere. Il che significherebbe che il titolo di Dandadan possa fare riferimento all’arma divina più potente mai esistita nella storia e avere, dunque, un legame con gli sviluppi della storia stessa.

Potrebbe interessarti anche