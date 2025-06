Netflix annuncia il nuovo film della regista premio Oscar: il cast (clamoroso) ha già vinto Svelato quando arriverà il nuovo film della regista due volte premio Oscar per The Hurt Locker, che potrà vantare un cast davvero stellare

Netflix ha annunciato il titolo del prossimo film diretto dalla due volte premio Oscar Kathryn Bigelow, che è A House of Dynamite. Si tratta di un ritorno atteso lungamente, poiché la regista californiana mancava sulle scene da ben 8 anni. A House of Dynamite, che arriverà su Netflix il 24 ottobre, vanterà un cast davvero d’eccezione formato da alcune delle stelle più fulgide di Hollywood.

La trama di A House of Dynamite per Netflix

Nuovamente il conflitto tra nazioni al centro di un film della regista di The Hurt Locker. Questa volta, come racconta la trama ufficiale del suo prossimo film, il bersaglio sono gli Stati Uniti d’America. Sulla sinossi ufficiale distribuita da Netflix, infatti, si legge: "Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna Nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire".

A House of Dynamite segna il ritorno di Bigelow dietro una macchina da presa dal 2017, quando diresse Detroit. Una storia noir per una regista che ha saputo, nella propria carriera, destreggiarsi tra diversi generi senza difficoltà, dal noir fino all’azione passando per la storia contemporanea degli USA. Prima aveva portato in sala la storia vera dell’operazione in cui venne eliminato Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty.

Un cast incredibile per il nuovo film

Alla sceneggiatura troviamo Noah Oppenheim, mentre della produzione si occupano Greg Shapiro, Kathryn Bigelow e lo stesso Oppenheim. Il cast pazzesco comprende Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram. Con questi ultimi troviamo anche Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. Assieme a loro ci sono inoltre Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

Quando esce A House of Dynamite su Netflix

Ricordiamo che ora sappiamo anche quando esce A House of Dynamite in esclusiva streaming su Netflix, ovvero il 24 ottobre 2025.

