‘Il miracolo di Sharon’, il film con Hilary Swank stasera in tv: storia vera, finale, cast L'attrice premio Oscar è la protagonista del film che Rai 1 manda in onda questa sera, sabato 19 aprile 2025.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Hilary Swank è la protagonista di ‘Il miracolo di Sharon‘, il film che Rai 1 manda in onda questa sera, sabato 19 aprile 2025. La pellicola del 2024, diretta da Jon Gunn, racconta la storia vera di Sharon Stevens, realmente accaduta a Louisville, nel Kentucky, durante l’inverno del 1994. Un mix di coraggio e commozione per narrare la vita della protagonista: una donna di mezz’età, abbandonata dal marito e con problemi di alcolismo, che per dare nuovo senso alla sua vita farà di tutto per aiutare una famiglia in difficoltà. "È più grande della vita. È come una forza della natura, Sharon, ed è imperfetta, come tutti noi", aveva confidato Swank durante un’intervista a TODAY il 19 febbraio del 2024, in occasione dell’uscita del film nelle sale. "Sta attraversando la sua vita e perde la sua fede e poi ha l’opportunità di trovare il suo scopo più vero aiutando questa famiglia e questa giovane ragazza", aveva concluso.

Il miracolo di Sharon: la trama del film in onda su Rai 1 il 19 aprile

Kentucky, 1994: Sharon Stevens (Hilary Swank) è una parrucchiera di mezz’età, abbandonata dal marito e con un figlio adulto con cui ha un pessimo rapporto. Abbattuta dalle vicissitudini e alcolista, Sharon proverà a trovare un riscatto personale per dare nuovo senso alla sua vita. La donna allora s’impegnerà per aiutare una famiglia indigente, che ha bisogno del denaro per la bambina di cinque anni, che da poco ha perso la madre, e che deve curarsi in attesa di un trapianto di fegato.

La vera storia dietro al film Il miracolo di Sharon

Dietro alla pellicola del 2024 interpretata da Hilary Swank, Il miracolo di Sharon, c’è una storia vera realmente accaduta nel 1994 Louisville, nel Kentucky. La protagonista di questa reale vicenda è Sharon Stevens, una parrucchiera abbandonata anni prima dal marito e con problemi di alcolismo. La sua vita subisce una svolta quando incontra un operaio, Ed Schmitt (Alan Ritchson nel film), vedovo e padre di due bambine, Michelle e Ashley, secondo quanto riportato dal Louisville Courier Journal. La figlia di cinque anni, Michelle, è affetta da atresia biliare, e l’unica possibilità di salvarsi è sottoporsi a un trapianto di fegato.

Quando Sharon viene a sapere dal giornale della situazione degli Schmitt, decide di lanciare una raccolta di fondi per aiutare la famiglia, trovando anche il denaro per far volare la bambina con un aereo privato da Louisville a un ospedale pediatrico di Omaha, in Nebraska, dove avrebbe ricevuto il suo nuovo fegato. Quando tutto è pronto, però, una tempesta di neve colpisce la cittadina, rendendo impossibile raggiungere l’aeroporto: sarà allora che tutta la comunità, capeggiata da Sharon, troverà un elicottero disposto a trasportare la piccola, e a salvarle così la vita.

