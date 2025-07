Monica Bellucci torna al cinema mentre i social criticano la figlia Deva: "Raccomandata" L'attrice italiana sarà tra i protagonisti di tre nuovi, attesissimi, film, ma il mondo del gossip è concentrato sulle polemiche su Tim Burton e la figlia Deva.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Monica Bellucci è pronta a brillare di nuovo! A luglio 2025, l’attrice umbra torna in Sicilia per girare Kettice di Giovanni Tortorici a Palermo. Ma non è tutto. Dopo aver celebrato i 25 anni di Malèna al Taormina Film Festival, dove ha ricevuto un Premio Speciale, Monica è nel cast di Seven Doors, un thriller internazionale, e Histoire de la Nuit di Léa Mysius.

Intanto la sua vita privata, che ormai dal 2023 condivide con Tim Burton, è sempre sotto i riflettori, così come quella della figlia Deva, nata dal matrimonio con Vincent Cassel. La ventenne, star de Il Gattopardo su Netflix, ha seguito le orme dei genitori, ma non senza critiche: molti sui social la accusano di essere "raccomandata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vuoi saperne di più? Guarda il Video!

Potrebbe interessarti anche