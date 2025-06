Romina Pierdomenico, il dolore per Ezio Greggio: “Ho sofferto 5 anni e piangevo. Da lui volevo un figlio” Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha ribadito di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex, ma anche di avere sofferto per la rottura

Romina Pierdomenico ricorda il suo dolore. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi mercoledì 11 giugno 2025, infatti, l’ex volto di Temptation Island ha raccontato la rottura con Ezio Greggio, risalente a poco più di due anni fa ma in grado di lasciare un segno indelebile nella sua vita. La conduttrice ha infatti spiegato al salotto del daytime pomeridiano di Rai 1 di avere sofferto molto a causa della separazione con il conduttore di Striscia, oggi impegnato con la foodblogger colombiana Natalia Ospina. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

La Volta Buona, Romina Pierdomenico racconta la relazione con Ezio Greggio

Correva il maggio del 2023 quando Ezio Greggio, attraverso una storia Instagram, comunicò la fine della sua relazione con Romina Pierdomenico, che poco dopo confermò l’annuncio della rottura. Come ribadito più volte dai diretti interessati (che stavano insieme dal 2018), i due sono rimasti in ottimi rapporti. Non per questo, tuttavia, la conduttrice non ha sofferto per la separazione. Ospite della puntata di oggi mercoledì 11 giugno de La Volta Buona, infatti, Romina ha raccontato a Caterina Balivo di avere vissuto un periodo buio dopo la fine della relazione: "Sembra una vita fa. Non è stato facile, è quasi come elaborare un lutto. Ho dovuto ricostruire da zero vita perché tutta la mia vita era con lui" ha confessato l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne.

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio si sono messi insieme nel 2018, tre anni dopo essersi conosciuti: "Ci siamo conosciuti nel 2015, io ero la madrina di un evento a Montecarlo che lui conduceva. Ero piccola, lavoravo da poco a Milano, ma è finita lì. Poi tre anni dopo lui su Instagram ha iniziato un corteggiamento velato. Inizialmente era uno po’ indecisa, 39 anni di differenza non sono pochi. Dopo tre settimane ho accettato l’invito, ma in amicizia. Poi il destino ha voluto che ci incontrassimo 24 ore prima del nostro appuntamento. Lì ho capito che c’era connessione particolare e non ci siamo più mollati". Anche e soprattutto per la differenza di età (lei è del ’82, lui del ’54), la coppia ha fatto chiacchierare molto il mondo della cronaca rosa e del gossip: "Cinque anni insieme: intensi, molto belli, stare con un uomo più grande significa stare con una persona con visione della vita più ampia" ha ammesso Romina Pierdomenico a La Volta Buona.

La separazione, il figlio mancato e il futuro: la confessione a Caterina Balivo

Nel 2023, però – come detto – è arrivata la rottura: "Ho sofferto per 5 anni, tanti pregiudizi sulla nostra coppia. Vivere costantemente in mezzo alla gente è stato complicato. Tornavo a casa e piangevo, passare per una persona che non sei agli occhi degli altri fa male" ha confessato Romina a Caterina Balivo, difendendosi: "È facile pensare: lei è giovane e si è fidanzata con uomo piu grande e famoso per soldi e successo. Ho sofferto davvero tanto".

"Oggi sono single. Perché? Non penso a Ezio, per amor di Dio, ora è fidanzato lasciamola stare" ha spiegato la showgirl (facendo ovviamente riferimento a Natalia Ospina, la nuova fiamma di Greggio). "Tutti mi dicono, sei così bella avrai la fila dietro la porta. Io apro la porta e non c’e nessuno. Pago lo scotto di essere stata con una persona così famoso. Ci siamo lasciati perché due anni fa, avendo compiuto 30 anni, sono venute fuori esigenze da donna". Incalzata sull’argomento da Caterina Balivo, Romina ha dunque fatto una confessione: "Sì, avrei fatto un figlio con Ezio, sicuramente. Non ci sentiamo più di tanto. Lui ha una nuova vita, nuova compagna, sono contento per lui, lo vedo felice e fa piacere".

