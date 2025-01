Pago, la vita privata: come è finita con Miriana Trevisan, i tira e molla con Serena Enardu e cosa fa oggi Il cantante, al secolo Pacifico Settembre, è uno dei concorrenti di Ora o mai più, stasera su Rai 1 con la seconda puntata.

Su Rai 1 è tutto pronto per la seconda puntata di Ora o mai più. Questa sera, sabato 18 gennaio 2025, torna il talent che dà una seconda chance a 8 cantanti caduti nel dimenticatoio, e tra loro c’è anche Pago, al secolo Pacifico Settembre. Classe 1970, il cantautore è diventato famosissimo nel 2005 grazie al suo primo singolo, Parlo di te, con cui partecipò anche al Festivalbar. A ruota, negli anni, seguirono altri brani e altri album, ma con il tempo, il successo andò via via scemando. Inoltre, Pago, è conosciutissimo per essere l’ex marito di Miriana Trevisan e attuale compagno di Serena Enardu con cui ha partecipato anche a Temptation Island.

Pago, la storia d’amore con Miriana Trevisan e la nascita del figlio

Pago e Miriana Trevisan si sono conosciuti nei primi anni Duemila. Nel 2003 la coppia si è sposata, per poi separarsi tre anni dopo. Nel 2008, però, i due hanno un ritorno di fiamma e tornano insieme e l’anno seguente diventano i genitori del loro primogenito Nicola. Nonostante il tentativo di ricominciare, Pago e Miriana si lasciano di nuovo nel 2013, pare per inconciliabili differenze caratteriali. Il cantante sardo e la showgirl sono rimasti, nel tempo, in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del figlio. In un’intervista a Verissimo, l’ex coppia aveva anche dichiarato: "Per me il segreto è l’intelligenza. Non ha senso farsi del male tra due persone che si sono amate, poi se ci sono in mezzo i figli ha ancora meno senso". Parole a cui Miriana replicò: "Anche noi per i primi anni abbiamo provato dolore e rabbia, ma abbiamo cercato di non esprimerla pubblicamente".

Serena Enardu e Pago, i tira e molla e la promessa di matrimonio

Dopo la fine del matrimonio con Miriana Trevisan, Pago ha conosciuto Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, con cui fa ancora coppia fissa. La relazione tra loro, però, è stata costellata da diversi tira e molla: nel 2019, dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, infatti, i due si lasciarono, per poi riprendersi durante la loro partecipazione al Grande Fratello nel 2020. Poco dopo, una nuova rottura, e un nuovo riavvicinamento nel 2022. Ora, Pago e Serena, pare abbiamo trovato un equilibrio e sarebbero anche pronti a sposarsi. "Il nostro amore è sempre stato come stare sulle montagne russe, ma l’amore vero è così. È inspiegabile, ma dopo undici anni tra di noi c’è ancora magia", raccontava Pago nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove aveva anche spiegato la sua idea di matrimonio, lasciando intuire che la data delle nozze potrebbe essere vicina: "Noi vogliamo semplicemente festeggiare questo amore che dura da 10 anni e che ne ha passate davvero tante".

Cosa fa oggi Pago: la musica, i reality show e Ora o mai più

Dopo il debutto nel mondo della musica nel 2005, con il singolo di successo, Parlo di te, Pago ha partecipato a diversi reality: da Temptation al Grande Fratello, fino a Tu si que vales, vincendo l’edizione del 2020. Grazie alla partecipazioni in questi show, Pacifico Settembre riesce a tornare alla ribalta, e pubblica nuovi brani, come Parlo ancora di noi e Soli nel sole, senza però riscuotere il successo sperato. Ora il cantante è ancora sotto la luce dei riflettori come concorrente della nuova stagione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni e partita l’11 gennaio 2025.

