Miriana Trevisan spaventa: "Un uomo mi ha fatto male, oggi vivo quasi casta", "La bellezza non regge: vedi Belen" Dall'incubo sentimentale dopo Pago al successo con Non è la Rai: la showgirl racconta di una vita che è stata molto più difficile e complicata di quanto appaia.

Dietro i riflettori, dietro i sorrisi sempre pronti e i palcoscenici che l’hanno vista crescere, c’è una donna che ha attraversato momenti bui e che oggi parla senza paura di tutto ciò che ha vissuto. Miriana Trevisan si racconta al Corriere della sera con una sincerità disarmante: dall’amore tossico che l’ha imprigionata dopo la fine del matrimonio con Pago, alla scelta di rifuggire le storielle senza senso, fino alla sua personale idea di castità. Una castità che non è chiusura, ma protezione. E nel farlo, lancia anche una riflessione amara ma reale sulla bellezza, scomodando una nota conduttrice e collega.

Miriana Trevisan: la popolarità improvvisa con Non è la Rai

Aveva appena 19 anni quando Miriana Trevisan è entrata nelle case di milioni di italiani con Non è la Rai. Un successo clamoroso che l’ha resa famosissima nel giro di pochissimo tempo, ma che ha anche avuto un prezzo alto da pagare. "Prendevo il pullman per andare agli studi, ma divenne impossibile: mi inseguivano. Provai la bici, mi facevano cadere. Con il motorino, la stessa storia. Alla fine mi spostavo in taxi. A casa mia staccarono il citofono, la gente suonava a ogni ora". Una popolarità esplosiva, difficile da gestire per una ragazza così giovane.

Il timore verso Gianni Boncompagni e l’arrivo a Striscia la Notizia

Nonostante fosse il creatore del programma che l’ha lanciata, Gianni Boncompagni le incuteva un certo timore. "Parlare con Gianni mi metteva soggezione. Se lo vedevo, correvo a chiudermi in bagno. Lui capiva. Un giorno mi convocò nel suo ufficio, ma non mi presentai. Lasciò correre". Eppure, quando si accendevano le telecamere, Miriana si trasformava. "Davanti alle telecamere Miriana è una tigre", diceva lui. Dopo l’epoca di Non è la Rai, Miriana arriva a Striscia la notizia, portando con sé anche una nuova idea di Velina: più sobria, meno da "Drive In". "Andai al provino ma dissi subito: ‘Vestita da ragazza di Drive In non ci vengo’. Loro mi rassicurarono: ‘Tranquilla, cambiamo look'". Da lì, lo stile delle Veline cambiò. Condivise quella stagione con Laura Freddi, vivendo insieme a Milano 2: "Stavamo in tre, io, lei e Bonolis. Lui era gentile, ma non c’era mai".

L’amore tossico di Miriana Trevisan e l’affetto per Pago

Dopo il matrimonio con il cantante Pago, che non è durato ma le ha lasciato un bel rapporto d’amicizia e un figlio, Miriana ha vissuto una relazione tossica che l’ha segnata profondamente. "Un uomo che mi ha fatto del male, mi ha plagiata, controllata, ricattata. Mi accusava di non essere una brava madre. Mio figlio ha ancora gli incubi. Dopo due anni ho capito chi era, ma non riuscivo a liberarmene". E aggiunge, parlando alle donne che si trovano in situazioni simili: "Chiedete aiuto a chi vi vuole bene".

Con l’ex marito, oggi, c’è un legame profondo e sincero: "Siamo come fratelli. Non è stato facile o immediato, non raccontiamoci favole, però ci siamo riusciti. Ci siamo sposati due volte. La prima è finita subito. La seconda abbiamo avuto nostro figlio, ma dopo pochi mesi già non andava. Troppo diversi. Meglio come amico. Ora lo vedo felice, quella giusta non ero io. Però l’ho amato tanto, anzi forse è l’unico che ho amato".

Il romanticismo e la bellezza di Belen

Oggi Miriana si definisce "sfidanzata", e non ha intenzione di accontentarsi. "La bellezza non regge, in amore, vedi Belen. Tante donne bellissime vengono comunque tradite. Molte lo accettano, io mi allontanavo schifata. Scenate ne ho fatte, purtroppo avevo sempre ragione". Parla anche della sua scelta di vivere senza relazioni occasionali: "Non mi prenda alla lettera. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no". Poi si lascia andare a una riflessione toccante: "Mi sono accontentata, non mi sono rispettata. Ho idealizzato quello che non c’era, seguito illusioni. Invece avrei dovuto avere più consapevolezza della meraviglia che sono".

