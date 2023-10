Milly Carlucci, la verità su D’Urso e Bruganelli: perché non saranno a Ballando Milly vuota il sacco su tutti i gossip e le variazioni su questa stagione di Ballando con le Stelle. Rispondendo anche ai dubbi che il pubblico aveva sulla giuria

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

La padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha rilasciato un’intervista in cui parla della nuova edizione del programma. Carlucci si augura questa sia la migliore edizione di sempre, spiegando di aver cercato di costruire il miglior cast possibile. Dati alla mano, potrebbe anche aver ragione, visto i grandi risultati ottenuti nella scorsa stagione grazie a tutti gli attriti creatisi in giuria nel corso delle puntate. E proprio riguardo alla giuria, Milly nega tutti i rumors su Selvaggia Lucarelli e i problemi con il resto del cast o la produzione, confermando quello che ha sempre sostenuto negli ultimi anni: "Squadra che vince non si cambia". Poi la presentatrice è finalmente entrata anche nel merito della questione riguardante le voci dell’arrivo di Barbara d’Urso e Sonia Bruganelli nella tanto agognata giuria, fino ad arrivare anche alle polemiche per la partecipazione di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, affermando che lui rappresenta solo se stesso. Inoltre ha discusso anche dell’amicizia che tra Rosanna Lambertucci e Simona Ventura, definendole un ulteriore punto in più per il talent, oltre alla tanto chiacchierata possibilità che potesse lasciare la Rai.

La giuria senza D’Urso e Bruganelli

Riguardo il cast, durante l’intervista Milly è parsa molto entusiasta: "Hanno tutti una carriera interessante e attraverso loro proveremo a raccontare il mondo che c’è fuori. Sarà la stagione delle storie, del sorriso, del divertimento, ma anche dei ricordi e della commozione". In merito alla mancata presenza di Barbara e Sonia invece dice: "Sui social scrivono molte cose che spesso non corrispondono a verità. Tra l’altro, mi sta citando due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip sui social". Insomma, a quanto sembra, stando alle voci emerse in estate Milly non sarebbe stata neanche così entusiasta al pensiero che Bruganelli fosse disponibile per subentrare in giuria, mentre per la D’Urso sarebbe stato impossibile, dato il contratto che ancora la lega a Mediaset. In merito all’attuale giuria però aggiunge: "Trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice. Inoltre, cosa non fa poco, molte giurie sono guidate da un "Phonak", mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti".

L’abbandono della Rai

In Rai è stato un periodo di grandi cambiamenti, molto più che in altri riassetti politici del governo e dei vertici dell’emittente. Tra i tanti grandi volti della Rai che hanno deciso di tentare altre strade, come Fabio Fazio e Lucia Annunziata, molti si son chiesti su anche Milly abbia vagliato la possibilità di cambiare aria, e magari dedicarsi ad altri progetti. A domanda diretta sul fatto se abbia mai pensato di lasciare la televisione pubblica per altri lidi, la conduttrice ha subito chiarito la sua posizione in merito: "Non ci ho mai pensato. Anche perché sono così felice di aver incontrato nella mia vita Ballando con le stelle, che non ho motivi di pensare ad altro. È un progetto a dir poco polarizzante".

Potrebbe interessarti anche