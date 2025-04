Rai, le novità di maggio 2025: Milly Carlucci riaccende Ballando e torna Doc (senza Luca Argentero) Un mese ricco: tra fiction inedite, il ritorno di programmi cult e il grande evento musicale che unisce milioni di spettatori: cosa vedremo su Rai questo maggio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Maggio porta con sé una ventata di novità sulla Rai, mescolando grandi eventi internazionali, nuove serie avvincenti e ritorni molto attesi. Sarà impossibile annoiarsi: la televisione pubblica mette in campo tutto il suo arsenale. Ecco cosa vedremo.

Eurovision Song Contest 2025: a maggio l’evento musicale globale

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, con le semifinali trasmesse il 13 e 15 maggio su Rai 2 e la finalissima il 17 maggio su Rai 1. Lucio Corsi porterà il tricolore sul palco europeo, in un’edizione che si preannuncia spettacolare. A raccontarci emozioni e retroscena saranno Gabriele Corsi e BigMama, pronti a commentare ogni sfida canora con il loro stile ironico e appassionato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerri: la nuova serie crime su Rai 1

Dal 5 maggio, ogni lunedì sera su Rai 1, arriva Gerri, la nuova fiction diretta da Giuseppe Bonito. Al centro della trama c’è Gerri, ispettore di polizia di origine rom interpretato da Giulio Beranek, impegnato in indagini che intrecciano criminalità e drammi personali. Una serie intensa, che promette di tenere alta la tensione puntata dopo puntata.

Sognando… Ballando con le stelle: Milly Carlucci e riappare su Rai 1

Dal 9 maggio, ogni venerdì sera su Rai 1, spazio alla festa di Sognando… Ballando con le stelle. Uno spin-off che celebra i vent’anni di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci alla guida di una carrellata di esibizioni, sorprese e volti celebri come Emanuele Filiberto. Emozioni e spettacolo assicurati.

Audiscion: il nuovo programma comico di Rai 2

Dal 25 aprile al 23 maggio, ogni venerdì sera su Rai 2, si accendono le luci su Audiscion. Gigi, Ross ed Elisabetta Gregoraci presentano questo nuovo format dove comicità, talento e improvvisazione si mescolano per scoprire i futuri protagonisti della risata. Un vero laboratorio creativo dove tutto può succedere.

Doc: arriva il remake americano su Rai 1 (senza Luca Argentero)

Il 28 maggio su Rai 1 debutta Doc, il remake americano della fortunata Doc – Nelle tue mani realizzato da Fox. Al centro, la storia della dottoressa Amy Larsen che, persa la memoria dopo un incidente, lotta per ritrovare se stessa tra corsie d’ospedale e drammi umani. Un medical drama che ormai conosciamo bene declinato però in salsa a stelle strisce e con una protagonista femminile che prenderà il posto di Andrea Fanti. Non ci sarà ovviamente Luca Argentero: il ruolo della protagonista sarà interpretato dall’attrice Molly Parker.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: Chiambretti torna su Rai 3

Dal 14 maggio, ogni mercoledì sera su Rai 3, torna Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti. Uno show che intreccia ironia e riflessione, tra ospiti d’eccezione e racconti dell’universo femminile. Un appuntamento intelligente e dissacrante.

Sapiens: Un solo pianeta: nuova stagione su Rai 3

Sabato 16 maggio riparte su Rai 3 Sapiens: Un solo pianeta con Mario Tozzi. La nuova stagione ci accompagnerà alla scoperta del legame tra uomo e natura, offrendo spunti per ripensare il nostro modo di vivere il pianeta. Un viaggio affascinante e urgente.

Che ci faccio qui: il docu-reality di Domenico Iannacone

Dal 30 maggio, ogni giovedì sera su Rai 3, riprende Che ci faccio qui con Domenico Iannacone. Tre puntate intense dedicate a storie di resistenza, umanità e cambiamento, attraverso un’Italia autentica e spesso invisibile. Un racconto vero, capace di toccare corde profonde.

Potrebbe interessarti anche