Michael Madsen: svelata la causa della morte dell'attore feticcio di Quentin Tarantino Il referto definitivo del medico legale svela un dettaglio importante sulla scomparsa dell'attore nativo dell'Illinois

A soli 67 anni ci ha lasciati, domenica 3 luglio 2025, l’attore Michael Madsen. Tra gli "interpreti feticcio" di Quentin Tarantino, ha avuto un ruolo più o meno importante in quasi tutti i suoi film. Dalla produzione sconfinata, Madsen era attivo a Hollywood dal 1982, anno in cui ha recitato in Against All Hope, di Edward T. McDougal. Nelle ore immediatamente successive al decesso, gli organi di stampa di settore hanno riportato un attacco di cuore come possibile motivo della morte. Dopo giorni di messaggi di cordoglio e di vicinanza, però, è stata ufficialmente svelata la causa del decesso di Michael Madsen, e non è quella che vi aspettereste.

La causa della morte di Michael Madsen

Attraverso le parole dell’agente di Michael Madsen, Roy Smith, apprendiamo ufficialmente che la causa del decesso è "insufficienza cardiaca. Malattie cardiache e alcolismo sono stati fattori contribuenti". Il referto iniziale del medico era corretto, ma ora sappiamo che ha avuto una pesante influenza anche il consumo di alcol da parte dell’attore. Non verrà eseguita un’autopsia, poiché il suo medico ha firmato il certificato. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha archiviato il caso come morte per cause naturali e senza alcun sospetto di reato. Tra i ricordi più toccanti, quello arrivato dalla sorella dell’attore di Chicago: "Mio fratello Michael ha lasciato il palcoscenico. Era forza e dolcezza. Malizia avvolta nella tenerezza. Un poeta travestito da fuorilegge. Un padre, un figlio, un fratello, scolpito nella contraddizione, temprato dall’amore che ha lasciato il segno".

Non solo Tarantino, ma anche Thelma & Louise, The Doors e… Free Willy

Il successo per Michael Madsen, com’è noto a tutti, è arrivato con Le Iene, pellicola del 1992 e opera prima di Quentin Tarantino. Ma l’anno precedente Madsen aveva recitato altre due produzioni che sarebbero poi diventate dei cult. Parliamo di The Doors, biopic girato da Oliver Stone sull’omonimo gruppo musicale guidato dall’immortale Jim Morrison, e Thelma & Louise, diretto da Ridley Scott. Nel primo caso, Madsen vestiva i panni di Tom Baker, attore americano famoso per aver partecipato a diversi film di Andy Warhol. Trovate il film disponibile a noleggio o in acquisto su alcune delle principali piattaforme di streaming, come YouTube, Apple TV, Google Play Film e Prime Video.

Nel secondo caso, invece, Michael Madsen è Jimmy Lennox, fidanzato della co-protagonista Louise (interpretata da Susan Sarandon). Il film è recuperabile nei cataloghi di TIM Vision e Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV, Rakuten TV e Chili. Infine, il nativo dell’Illinois nel 1993 ha vestito i panni di Glenn Greenwood, genitore adottivo del piccolo Jesse nel film d’avventura Free Willy. Quest’ultimo è presente in streaming nel catalogo di Now TV, oppure a noleggio o in acquisto su Prime Video, TIM Vision, YouTube, Apple TV e Google Play Film.

