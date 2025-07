Joker 2: Folie á Deux è su Now TV, Lady Gaga è Harley Quinn nel sequel (folle) con Phoenix: cosa ci aspetta La cantante affianca Joaquin Phoenix nel capitolo 2 della saga del pagliaccio arcinemico di Batman, in un film che a metà tra il legal drama e il musical

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

Joaquin Phoenix e Lady Gaga condividono il palco, espressione più letterale che figurata, in questo caso, di Joker: Folie á Deux, sequel dell’originale diretto e co-sceneggiato da Todd Phillips nel 2019. Approdato dapprima in sala nel corso del 2024, dopo un’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva ufficialmente anche su Sky Cinema e Now TV senza costi aggiuntivi.

Di cosa parla Joker: Folie á Deux in streaming su Now TV

Arthur Fleck è detenuto all’Arkham State Hospital in attesa del processo per i cinque omicidi commessi, tra cui quello in diretta tv del presentatore Murray Franklin. La sua avvocata, Maryanne Stewart, intende sostenere che egli soffre di disturbo dissociativo dell’identità e che la sua personalità "Joker" sia responsabile dei crimini. Durante una sessione di musicoterapia conosce Harley "Lee" Quinzel, che dice di essere cresciuta nel suo stesso quartiere. La donna racconta di un passato di violenza domestica da parte del padre, morto in un incidente d’auto, e di essere finita in galera per aver dato fuoco all’appartamento dei suoi genitori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Man mano che la loro relazione si sviluppa, i due iniziano a immaginare la vita come un musical teatrale con loro al centro della scena, uniti dalla loro follia condivisa.

Il cast di Joker: Folie à Deux

Oltre ai già citati Joaquin Phoenix e Lady Gaga nei panni di Joker e Harley Quinn, il cast di Folie á Deux vanta grandi nomi tra cui: Brendan Gleeson come Jackie Sullivan, guardia carceraria ad Arkham, Catherine Keener nei panni dell’avvocato Maryanne Stewart, Zazie Beetz che torna come Sophie Dumond, vicina di casa di Arthur, e Harry Lawtey a prestare il volto al procuratore distrettuale Harvey Dent.

Dove vedere Joker: Folie á Deux e il film originale del 2019 in streaming

Come detto, Joker: Folie á Deux da oggi è disponibile senza costi aggiuntivi in streaming su Now TV e su Sky Cinema. Anche il film del 2019 è presente sul catalogo di Now TV, come anche su Netflix e a noleggio o in acquisto su Prime Video, Apple TV, Chili, Rakuten TV, Google Play Film e TIM Vision.

Potrebbe interessarti anche